PRESELJENE U METAVERZUM! Zakerberg predstavio novi dizajn kompanije: Uveren sam da je ovo dobra investicija!

Izvršni direktor Mete predstavio je zaposlenima niz novih slogana i internih promena u kompaniji, koja se ranije zvala Fejsbuk.

Meta je sada "metaverzalna kompanija koja gradi budućnost društvenih veza“, a ne prvenstveno kompanija društvenih medija, poručio je Zakerberg. Kompanija će od sada svoje zaposlene zvati "metamejtima“, što je, kako je objasnio, referenca na pomorski žargon "brod, brodski kolega, ja“.

Nakon nedavne promene imena, Zakerberg je rekao da želi da ponovo kalibriše politike i vrednosti kompanije – koje nisu ažurirane od 2007. Takođe je ohrabrio radnike da se "fokusiraju na dugoročni uticaj“ – što je možda ustupak zabrinutim investitorima koji strahuju od posledica promena.

"Fokus na dugoročni uticaj naglašava dugoročno razmišljanje i podstiče nas da produžimo vremenski okvir za uticaj koji imamo, umesto da optimizujemo kratkoročne pobede“, naveo je Zakerberg i dodao da bi kompanija trebalo da se pozabavi "izazovima koji će biti najuticajniji, čak i ako se kompletni rezultati neće videti godinama".

Rebrendiranje Fejsbuka/Mete usledilo je nakon što je kompanija počela da se odvaja od društvenih mreža na kojima je decenijama zarađivala. Inženjeri na Instagramu i Fejsbuku su navodno pozvani da se prijave za poslove u odeljenjima metaverzuma i veštačke realnosti u kompaniji, a Meta je zaposlila hiljade novih radnika iz konkurentskih kompanija kao što je Epl.

Zaposleni nisu jedini koji su preplašeni promenama: čini se da su i investitori oprezni. Metine akcije su zabeležile istorijski pad, što je dovelo do toga da je kompanija izgubila više od 230 milijardi dolara tržišne vrednosti.

Ali izgleda da je Zakerberg ostao nepokolebljiv u svom uverenju da je metaverzum vredan poduhvat i već je uložio 10 milijardi dolara u projekat. Predstavljajući finansijske rezultate, on je poručio investitorima da je zadovoljan postignutim napretkom i da je uveren da je ovo "prava investicija na koju se treba fokusirati".

Meta nije promenila samo interna pravila već i eksterno brendiranje. U utorak je rečeno da je Fejsbuk rebrendira svoj njuz fid (News Feed) - jedan od svojih najpoznatijih proizvoda - promenivši ime u jednostavno "Feed" (Niz).

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc