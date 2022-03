VAŽNO - FEJSBUK ZAKLJUČAVA PROFILE! Proverite da li ste dobili ovu poruku, ako jeste nemojte je ignorisati: OSTAĆETE BEZ NALOGA (FOTO)

Da li vam je stigla poruka da "Vaš nalog zahteva naprednu bezbednost od Facebook Protect"?

Početkom marta, brojni korisnici Fejsbuka dobili su misteriozni e-mail nalik na neželjenu poštu pod naslovom "Vaš nalog zahteva naprednu bezbednost od Facebook Protect" i u kojoj im je rečeno da moraju da uključe funkciju Facebook Protect (što su mogli da urade pritiskom na vezu u e-poruci) do određenog datuma, ili bi im se zaključao nalog.

Program je, prema Fejsbuku, "bezbednosni program za grupe ljudi za koje je veća verovatnoća da će biti na meti zlonamernih hakera, kao što su aktivisti za zaštitu ljudskih prava, novinari i vladini zvaničnici". Namenjen je da radi stvari poput toga da osigura da se ti nalozi nadgledaju zbog pretnji hakovanja i da budu zaštićeni dvofaktorskom autentifikacijom (2FA).

Nažalost, e-pošta koju je Fjesbuk poslao sa adrese security@facebookmail.com ličila je na prilično uobičajen oblik neželjene pošte, pa je velika verovatnoća da su je mnogi ljudi ignorisali.

To zapravo nije bila neželjena pošta. U stvari, bio je pravi mail od Fejsbuka. Prvi rok za mnoge korisnike bio je četvrtak, 17. mart. A sada su im zaključani Fejsbuk nalozi - i imaju problema sa procesom koji je Fejsbuk obezbedio da ih povrate, javlja The Verge.

I got locked out from Facebook indefinitely today because I didn’t respond to emails from FB (that looked like a scam) about its new Facebook Protect system, which I was required to enable by today. So far, the text and security key options don’t work, many report. pic.twitter.com/0aXbiqzLv7 — Liv. (@Olivia_Thiessen) 18. март 2022.

Bilo je i raznih pritužbi na Tviteru i drugim društvenim mrežama da se ljudima blokiraju njihovi nalozi čak i ako imaju odgovarajuće zaštitne mere. Neki kažu da njihov tekstualni 2FA jednostavno ne radi:

Dear @FacebookApp: Your new Facebook Protect, which I didn’t ask for, keeps texting me an identical two-factor verification code, which continues to not work. I’m now effectively locked out of my account. This is heightened security? Guess I’ll spend more time on Twitter… @Meta — Mike Morrell (@RealMikeMorrell) 18. март 2022.

Drugi su se žalili da nisu mogli da prođu kroz proces aktivacije čak ni pre roka i da su praktično zaključani sa svojih naloga:

this Facebook protect thing is so annoying because it’s not letting me turn it on and I need Facebook for work so I’m really hoping Facebook fixes the stupid code — Daniela (@itzzdaniela) 16. март 2022.

Kontaktirali smo kompaniju i pitali da li imaju neke predloge za one koji su zaključani jer se ne mogu pristupiti njihovim nalozima zaštićenim na Fejsbuku. Obavestićemo vas ako dobijemo odgovor, navodi portal The Verge.