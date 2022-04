DA LI MASK PLANIRA DA PREUZME TVITER? Spekulacije ne prestaju nakon što je šef Tesle kupio 9,2 posto udela u tehnološkom gigantu

Dan nakon što je postao najveći akcionar Tvitera, kupivši 9,2 odsto akcija za 2,9 milijardi dolara, juče je ušao u odbor gde će imati uticaj na strategiju i pravac kompanije.

Ilon Mask je vešt poslovni čovek kome kontroverza nije strana, tako da ovu društvenu mrežu narednih meseci vrlo verovatno čekaju veći potresi.

Tviter je osvojio svet 2006. godine, ali je od tada bio izložen kritikama zbog svoje levičarske politike i zabrane političkih ličnosti.

Brus Dejzli, bivši potpredsednik Tvitera rekao je da je "Tviter u poslednjih deset godina imao lošije cene akcija od drugih tehnoloških kompanija. Zbog toga ostao otvoren" za upade sa strane.

Mask je u utorak pokazao mišiće, pitavši svojih 80 miliona pratilaca da glasaju o tome da li bi trebalo da postoji dugme za uređivanje na platformi – na veliko zgražanje novog izvršnog direktora Tvitera Paraga Agravala.

Skoro tri četvrtine od preko 3 miliona ispitanika glasalo je za "za“, nateravši Agravala da tvituje: "Posledice ove ankete će biti važne. Molimo vas da pažljivo glasate. Dugme za editovanje bi dalo korisnicima nekoliko sekundi da promene poruku – čemu se Tviter tradicionalno protivio".

Ubrzo potom, Tviter je saopštio da će dodati "edit dugme".

now that everyone is asking…



yes, we’ve been working on an edit feature since last year!



no, we didn’t get the idea from a poll 😉



we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.