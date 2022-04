PAO INSTAGRAM! Korisnici iz Srbije i sveta prijavljuju problem - OVA OPCIJA VIŠE NE MOŽE DA SE KORISTI!

Novi problemi na najpopularnijoj društvenoj mreži.

Korisnici Instagrama i večeras prijavljuju probleme u funkcionisanju društvene mreže.

Naime, postovanje takozvanih storija (priča) onemogućeno je, a vesti o padu mreže stižu iz raznih delova sveta, pa i iz Srbije. Zasad nema prijava o problemima na Fejsbuku.

Kako na ovoj društvenoj mreži ne funkcioniše jedna od najvažnijih opcija, mnogi su se okrenuli drugoj, Tviteru, gde su izneli svoj bes i nezadovoljstvo činjenicom da Instagram u poslednje vreme često ima neki problem.

Very cool that Instagram is down and my job is posting to Instagram — ivy🔪 (@luxesatan) 07. април 2022.

The way I ran to Twitter when Instagram stopped uploading my stories 😭😂 #instagramdown ?? — But_Im_Charlie_ (@_but_im_Charlie) 07. април 2022.

I been trying to post the same IG story for 10 minutes, thinking I’m bugging. Every other week Instagram go down. — FRANN (@FrannTV) 07. април 2022.

Međutim, najveći pad u istoriji društvenih mreža ostaće i te kako upamćen, a dogodio se u oktobru prošle godine. Korisnici širom sveta punih 6 sati nisu bili u mogućnosti da koriste ni aplikacije, ni desktop verzije mreža.

Nadamo se da ovaj "bag" neće trajati toliko dugo.