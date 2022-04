TVITER NA KORAK OD PRODAJE ILONU MASKU: Izvori tvrde da su pregovarali do ranog jutra o ponudi od 46,5 MILIJARDI dolara!

Neimenovani izvor je Blumbergu rekao i da Tviter radi na definisanju uslova transakcije i da bi dogovor mogao biti postignut "već danas ako pregovori prođu glatko".

Njujork tajms je naveo da je upravni odbor Tvitera pregovarao sa Maskom danas do ranih jutarnjih časova o njegovoj 46,5 milijardi dolara vrednoj ponudi za kupovinu kompanije.

Twitter is nearing a deal to sell itself to Elon Musk, people familiar with the situation said. An agreement could be announced as soon as today. https://t.co/aW3YQEztGv

- Dve strane su razgovarale o detaljima, uključujući rokove za zaključenje bilo kakvog potencijalnog posla i sve naknade koje bi bile plaćene, uključujući i situaciju u kojoj bi sporazum bio potpisan a zatim propao - rekli su izvori Njujork tajmsa.

#BREAKING: Twitter is closing in on a deal to sell itself to billionaire #ElonMusk that could be announced as soon as Monday, according to reports. https://t.co/7defFdCCpu