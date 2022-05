BIL GEJTS IMA KORONU: Milijarder se oglasio iz izolacije, rekao u kakvom je stanju

Bil Gejts, jedan od najbogatijih ljudi na svetu i osnivač Majkrosofta, pozitivan je na koronavirus.

Gejts je preko Tvitera rekao da ima blage simptome i da će biti u izolaciji dok se ne bude osećao dobro.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.