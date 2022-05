POPIĆETE BLOK NA INSTAGRAMU AKO NE URADITE OVO: Odluka o kojoj su pričali počela da se sprovodi i to je OBAVEZNA STVAR na profilu!

Platforma društvenih medija sada konačno deluje na osnovu odluke i od sada će deljenje datuma rođenja biti obavezno za sve korisnike.

Instagram će ujedno biti zabranjen za decu mlađu od 13 godina.

Nakon novog ažuriranja koje će se verovatno desiti tokom ovog meseca nećete moći da pristupite Instagramu dok ne navedete svoj rođendan, čak i ako je nalog namenjen preduzeću ili kućnim ljubimcima. Datum rođenja neće biti javno objavljen.

Verifikacija starosnog doba na Instagramu je opciona primena koja je počela da se koristi 2019. godine. Ovu opciju korisnici su od sada mogli da zanemare ili preskoče ali od sada to neće biti moguće. Korisnici koji unesu lažni datum rođenja biće blokirani. Instagram će koristiti alogaritme kako bi prepoznao starosno doba korisnika. Tu se misli na zajednicu sa kojom je u kontaktu, rođendanske želje, ostali nalozi kao što je Facebook, gmail nalog, piše PC press.

Iz kompanije najavljuju oštre kazne ako pokušate da slažete datum rođenja, zbog mogućih zloupotreba.

Ova novina će početi da se primenjuje u narednim nedeljama, a cilj je da Instagram bude bezbedan i za najmlađe korisnike, odnosno da ih sačuva od predatora i iinternet nasilnika.

Ovo će se odnositi i na biznis profile i profile ljubimaca.

Naravno, ovo se uveliko komentariše na Tviteru.

So now Instagram/Meta forces you to add your birthday not only to protect younger ones but also to include *MORE* ads to your feed… 🙄 pic.twitter.com/yoQXaBVp0b