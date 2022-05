ŽELJKO MITROVIĆ IMA POVOD ZA SLAVLJE: Nakon uspešnih kvalifikacija u Peruđi - Pinkov trkački tim osvojio je pehar!

Aleksandra Galo i Tamara Vidali ispred Pink Monte Carlo motorsa kući nose još jedan jedan trofej.

Ovaj vikend u Peruđi definitivno je obeležila Pink boja, ali i jaka ženska energija. Luksuzni automobil Pink Lady, lepotica Željka Mitrovića - vlasnika Pink Media Group, prošla je kvalifikacije za trku FX ITALIAN SERIES u konkurenciji od 175 timova i dvanaest kategorija. Posebno interesantna stvar koja izdvaja ovaj automobil na kom je radio mladi tim inženjera PR-DCa i Monte Carlo Motosporta je činjenica da je Pink Lady eco friendly automobil.

Nakon uspešnih kvalifikacija i uspešno završenog sportskog vikenda u Peruđi, Pinkov trkački tim osvojio je pehar. Dame Aleksandra Galo i Tamara Vidali ispred Pink Monte Carlo Motosporta kući nose još jedan trofej, ovog puta u klasi GT alternativnih energija.

Posebnost Mitrovićeve lepotice svakako je u W8 motoru koji je tim inženjera PR-DCa i Monte Carlo Motosporta uspeo da razvije, a uz sve to Pink Lady koristi akternativnu ekološku energiju. PR-DC je kompanija koja se bavi proizvodnjom letelica od kompozitnih materjala, a ove mašine se prave od istih materjala. Kompanija Monte Carlo Motor Sport jedna je od prvih kompanija u svetu koja je uvela takve materjale, te nije ni čudo da je došlo do ove saradnje. Ono što Pink Lady razlikuje od ostalih automobila je korišćenje drugih tipova goriva, a naročito mesto u Pinkovom timu imale su žene. Piloti Mitrovićeve lepotice poznata su svetska imena u ovom spotu - Aleksandra Galo i Tamara Vidali.

"Hvala puno. Hvala i od strane svih vozača koji su ovde, koji upravljaju ovim mašinama koje nisu poslednje generacije, ali u koje je uloženo dosta strasti. Sa takvom količinom strasti predstavljam vam moj tim Pink Monte Carlo Motosportsa. Veliko hvala Željku Mitroviću koji je došao iz daleka, ali uvek bliske nam Srbije. Hvala Aleksandri i Tamari." - rekao je Flubio Balabio, jedan od konstruktora i partner u Pink Monte Carlo Motosportu, tokom dodele trofeja.

Koliko su Italijani zaljubljenici u auto-trke govore i medijski natpisi. Naslovne strane pune su izveštaja o najvažnijem sportskom događaju u Peruđi.

Završeni uspešni vikend, zaslužuje da se dostojno i proslavi. Željko Mitrović sa svojim timom to je naravno ispoštovao jer se uloženi trud svakako isplatio. Sa nestrpljenjem iščekujemo nove podvige Pink Lady i njenih dama, jer Pink zna da žene vladaju svetom - a one to i potvrđuju.

