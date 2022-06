STIŽU VELIKE PROMENE NA VOCAP-u: Ovo se čekalo godinama!

Stižu promene na Vocap (WhatsApp). Aplikacija je predstavila niz novih promena od kojih se mnoge odnose na grupne razgovore pa tako uvode mogućnost "mutiranja" određenih ljudi u grupnom pozivu.

Some new features for group calls on @WhatsApp: You can now mute or message specific people on a call (great if someone forgets to mute themselves!), and we've added a helpful indicator so you can more easily see when more people join large calls. pic.twitter.com/fxAUCAzrsy — Will Cathcart (@wcathcart) 16. јун 2022.

Takođe, WhatsApp odsad omogućuje slanje direktnih poruka određenim osobama s kojima ste u grupnom pozivu.

Stižu i notifikacije koje će vas upozoriti da je nova osoba dodata u grupni poziv tokom njegovog trajanja.

☎️ We’ve added a few updates to a WhatsApp favorite! When it comes to group calls, now you can:



🔇 Mute others

✉️ Message specific people

🙋 See a banner when someone joins offscreen — WhatsApp (@WhatsApp) 16. јун 2022.

Ranije su najavili da će promeniti i određene postavke privatnosti. Korisnici će tako napokon moći da odaberu koji kontakti mogu videti njihovu profilnu fotografiju, status i informaciju o tome kada su poslednji put bili aktivni na platformi.

Dosad se to moglo učiniti isključivo za sve kontakte odjednom, a mnogi korisnici su na društvenim mrežama pisali da bi voleli da sakriju te informacije od samo određenih ljudi. Sada će to napokon i moći.