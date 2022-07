'NAŠE VREME TEK DOLAZI' PR-DC PROSLAVIO DRUGI ROĐENDAN! Petrašinović: Imamo bezbroj ideja i jasnu viziju! (VIDEO+FOTO)

Inovativna kompanija PR-DC obeležila je sinoć dve godine od osnivanja. Proslava je organizovana u jednom prestoničkom restoranu, gde su inženjeri PR-DC-ja i svi zaposleni sumirali sve postignute rezultate za prve dve godine poslovanja i predstavili javnosti planove za naredni period.

- Kada smo pre dve godine osnovali kompaniju, moram da istaknem da zaista nismo očekivali da ćemo se danas nalaziti ovde, sa ovoliko ostvarenih rezultata, pokrenutom serijskom proizvodnjom dronova, mnogo svetskih sajmova, a sa druge strane jasnom perspektivom za dalji razvoj. Mogu samo da kažem da imamo bezbroj ideja, jasnu viziju i da smo uvereni da naše vreme tek dolazi- kaže Miloš Petrašinović, jedan od suvlasnika i inženjera PR-DC-ja.

Tokom dve godine postojanja, ova kompanija je uspela da zabeleži nastupe na mnogo prestižnih sajmova širom sveta – Dubai Expo 2020 i UMEX Abu Dabi 2022 u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Hemus 2022 u Bugarskoj, EuroSatory sajam u Parizu. Iz kompanije sa ponosom naglašavaju da su im domaći sajmovi jednako važni kao i inostrani, tako da su u prethodne dve godine inženjeri kompanije PR-DC izlagali i na sajmovima poput Pantera, prikazu sposobnosti Vojske Srbije u Batajnici, Sajmu nauke i tehnike u Beogradu i mnogim drugim. Na obeležavanju prvog rođendana kompanije, pre godinu dana, kompanija ja predstavila prvi srpski dron a ovogodišnji rođendanski poklon dolazi u malo drugačijem izdanju. „Krajem nedelje putujemo u London, na prestižni Farnborough Airshow, možda i najpoznatiji sajam iz oblasti avioindustrije u svetu. To će biti kruna našeg rada za ove dve godine, gde ćemo svim posetiocima, kompanijama i organizacijama predstaviti sve ono na čemu smo radili. U Londonu će konkurencija biti zaista nikada veća, tako da će Farboro biti odličan pokazatelj dokle smo uspeli da stignemo za dve godine“, ističe Petrašinović. Pored komercijalnih uspeha, PR-DC tokom dve godine nije zapostavio ni saradnju sa akademskom i naučnom zajednicom. Kako se većina inženjera školovala na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, očekivano je da njihov prvi sporazum o saradnji bude potpisan upravo sa ovim fakultetom. U drugoj godini poslovanja, instutucionalizovana je saradnja i sa Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Beogradu. „Naš tim inženjera je izuzetno mlad i znamo koliko su praktična iskustva i uvid u procese proizvodnje značajne za studente, tako da nam je zadovoljstvo da oni sve to mogu da steknu u našoj kompaniji, pa i sa mogućnošću zaposlenja. Rad sa studentima i ostalim kolegama sa fakulteta je dragocen i za nas, jer možemo da svakodnevno razmenjujemo znanje i ideje, što sve dovodi do boljih i kvalitetnijih rezultata“, kaže Tijana Petrašinović, direktorka kompanije.

Iz kompanije kažu da njihovi uspesi na međunarodnom planu doprinose i promociji Srbije kao atraktivne destinacije za razvoj novih tehnologija i da ne propuštaju priliku da prilikom svakog sajma u inostranstvu istaknu odakle dolaze. „Neretko nas sa nevericom gledaju kada pokažemo naš dron i objasnimo da je on u potpunosti, kako mi volimo da kažemo od ideje do realizacije, proizveden u Srbiji. Nama je drago što predstavljamo zemlju na taj način i što smo pokazali da je uz mnogo rada, truda, znanja i hrabosti moguće ostvariti uspeh. Imamo sjajan tim koji tek čekaju velike stvari“, zaključuje Tijana Petrašinović.

