GUGL IMA ODLIČAN METOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Nije potrebna ni diploma ni iskustvo

Gugl je jedan od najatraktivnijih poslodavaca na svetu, prema studiji Universuma, i okuplja neke od najtalentovanijih zaposlenih na svetu. Ali nisu samo ime i reputacija pretraživačkog diva ono što mami kandidate – u pitanju su pozicije i iskustvo koje nudi Gugl.

Inc piše da kandidatima više nisu potrebni “bleštavi” CV-jevi i propratna motivaciona pisma s a zvučnim preporukama i godinama direktnog iskustva. Zapravo, Gugl pronalazi vrhunske talente bez ikakvih diploma ili prethodnog posla, prenosi Invvestitor.me.

Guglov pristup sličan je “testu s dve ruke” Ilona Maska za pronalaženje vrhunskih talenata bez obaveznediplome, ali ide korak dalje eliminišući potrebu za iskustvom.

S programima kao što je Google Project Management Certificate, online i samostalni profesionalni kurs sa sertifikatom koji je besplatno dostupan putem Coursere, Google ukida tradicionalni pristup zapošljavanju.

Nakon završetka sertifikacionog kursa, Google daje zainteresovanim studentima priliku za jednu od svojih uloga u upravljanju projektima. Umjesto da analizira kandidate prema njihovom obrazovanju ili iskustvu, kompanija mjeri njihovu sposobnost prema kvalitetu kojeg su pokazali tokom kursa.

Zauzvrat, ono što Google pronalazi nijesu samo najbolji svjetski projektni menadžeri, već i projektni menadžeri koji imaju tačan skup veština koje kompanija traži kako bi pomogli da podignu rad svojih timova na viši nivo.

Gotovo svaka kompanija može usvojiti temeljni okvir za izgradnju boljih timova, koji stoji iza strategije Google-a, vrijednog trilion dolara.

Googleov besplatni kurs za sertifikaciju upravljanja projektima efikasno pomaže da pozicije vođa projekata budu otvorene svima. Uklanjanjem standardnih ograničenja kao što su visoko obrazovanje i direktno radno iskustvo, baca mnogo “širu mrežu” na potencijalnu grupu kandidata.

Stvarnost je takva da postoji mnogo zanimanja za obavljanje kojih nije potrebna diploma. Zanemarivanje kandidata bez diplome u određenom području ili bez diplome uopšte može biti otežavajuće za pronalaženje kandidata koji najbolje odgovaraju određenoj ulozi u organizaciji.

Isto vrijedi, u mnogim slučajevima, s direktnim poslovnim iskustvom. Postoje slučajevi u kojima je poslodavcu u interesu to što kandidatu nedostaje prethodno iskustvo u tom području. To je posebno istinito unutar inovativnih timova ili organizacija koje ne žele da se stvari rade onako kako su se uvijek radile. Ili kada se kompanije pokušavaju izdvojiti od konkurencije radeći stvari drugačije. Ljudstvo bez konkretnog iskustva daje ogromnu količinu svježe perspektive i otvara novi prostor za inovacije. Zapravo, prema Fast Company-ju, jedna kompanija je otkrila da su zaposleni koji nijesu imali iskustva bili bolji od onih koji su imali 10 do 15 godina iskustva u prodaji.