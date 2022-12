Grejanje u automobilu vam je oslabilo ili ne radi? Ovo bi moglo da pomogne, ali rešite problem što pre, da vas ne bi udario po džepu

Najčešći uzrok slabog grejanja u automobilu jeste neispravan ili pokvaren termostat. Bez obzira na to da li je zaglavljen ili otvoren, on ne samo da može da napravi probleme sa grejanjem, već može da ih napravi sa čitavim sistemom hlađenja automobila, a to bi moglo da bude izuzetno opasno.