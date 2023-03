Devet dana nije znao da li je otpušten ili ne, a onda je pitao Maska: Ovo je odgovor vlasnika Tvitera

Jedan zaposleni u Tviteru obratio se vlasniku Ilonu Masku, upravo putem ove platforme, pitajući ga Da li je otpušten?.

Naime, Halli Thorleifsson (45) je u tvitu napisao: "Vaš šef HR službe nije u mogućnosti da potvrdi da li sam zaposlen ili ne".

Iako bi mnogi pomislili da je Thorleifsson uzalud postavio pitanje, desilo se suprotno očekivanjima - Mask je odgovorio.

Ponovo najbogatiji čovek na svetu ga je upitao: "Kojim poslom ste se bavili?".

Thorleifsson je ispričao za BBC da, devet dana nakon što je blokiran sa naloga na Tviteru nije znao da li je otpušten ili ne. Nakon niza dodatnih pitanja i "prepiske" sa Maskom, kaže da je sve izgledalo kao intervju za posao.

Inače, Thorleifsson je bio viši direktor odeljenja za dizajn proizvoda, a rekao je da je primio mejl u kojem se potvrđuje da je otpušten.

- Otvorio sam svoj računar u nedelju ujutru pre devet dana i video da je ekran siv i zaključan, što ukazuje na to da sam zaključao svoje naloge na Tviteru. Nakon što je prošlo nekoliko dana, počeo sam da kontaktiram ljude, uključujući Ilona i šefa HR-a, da ih pitam o svojoj situaciji. Šef HR-a mi je od tada dva puta poslao mejl, ali nije mogao da odgovori da li sam i dalje zaposlen u kompaniji - priča Halli Thorleifsson.

What work have you been doing?