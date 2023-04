FBI IZDAO UPOZORENJE - Ne koristite javne punjače za mobilne telefone

Kako se navodi u upozorenju, hakeri su osmisli način da ubace zlonamerni softver za praćenje uređaja. Iz uprave u Denveru ističu da još uvek nije bilo konkretnog slučaja, već da je reč o preporuci nakon saznanja do kojih su došli.

Savezna komisija za komunikacije upozorava na takozvani “juice jacking”, poznatu šemu učitavanja zlonamernog softvera, od 2021. godine.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T