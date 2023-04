Nakon velikog uspeha PR-DC na sajmovima u Emiratima građani Srbije su u Batajnici imali priliku da vide proizvode ove kompanije u svojoj državi.

- Pored spektakularnog prikaza vojne moći Vojske Republike Srbije mogu da kažem da nam je čast što smo bili deo toga, ovde smo da prikažemo šta smo do sada uradili, sva dostignuća Pinkovog razvojno-istraživačkog centra. Pre svega, Ika bombarder, Ika 20 koji je ovde prikazan na nekoliko različitih načina. Ika 20 je u Abu Dabiju i u Dubaiju napravio ogroman rezultat i postao jedan od najtraženijih proizvoda u oblasti vojne industrije. Mi do sada imamo 10.000 zahteva za isporuku. Ovde možete videti prve letelice iz serijske proizvodnje. Ovde smo prikazali Ika 20 koji nosi 12 mina 60 mm, koji je na udaljenostima do 20 kilometara veoma precizan - rekao je vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović i dodao:

Prikazali smo i Ika 20 koji nosi mine veće od ovih, od 82 mm i mine od 120mm. Tu su i kamikaze koje su veoma značajne za borbenu moć Vojske Republike Srbije zato što sve kamikaze učestvuju u svim vojskama sveta. Zato smo razvili nekoliko verzija kamikaza.

Mitrović je otkrio da je danas u Batajnici kao prototip prikazan Ika 20 koji na sebi nosi dodatnu bespilotnu letelicu.

- Od mine od 82 mm smo napravili bespilotnu letelicu sa fiksnim krilima i prop motorom na svojim leđima. Koristimo Ika 20 kao lanser. On sa velikih visina ispusti drugu letelicu, koja je mina, a njen domet je 60 kilometara - izjavio je Mitrović i dodao da ta kamikaza može obaviti misiju od 100 kilometara.

Veoma smo srećni i zadovoljni zato što će taj prototip za manje od dva meseca biti spreman za serijsku proizvodnju. Kamikaza ima veliku razornu moć, a dron koji ga nosi ostaje netaknut i može da se vrati u bazu.

Željko Mitrović je rekao da su prikazali i trenažer koji će biti od velike pomoći Vojsci Srbije, da bi mogli dobro da se uvežbaju pre nego što bespilotnu letelicu pošalju u vazduh.

Miloš Petrašinović, inženjer i suvlasnik kompanije PR-DC, je rekao da je uvek zadovoljstvo predstaviti našim ljudima proizvode PR-DC.

- Pokazujemo da Ika bombarder može da nosi i drugu opremu. Mislim da je najvažnije za vojsku da bude dobro obučena - naveo je on.