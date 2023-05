Facebook NAPRAVIO PRAVU POMETNJU - Nasumično dodavao ljude čije ste profile gledali

Korisnici tvrde da je Facebook neobjašnjivo slao automatske zahteve za prijateljstvo određenim osobama kada netko poseti njihov profil.

Ističu da je Facebook sam dodavao ljude kojima nije poslat zahtev za prijateljstvo, već su im osobe od kojih je taj zahtev stigao samo gledale profil. Nekima je dodavao i ljude za koje nikada nisu čuli.

Bag je izazvao pometnju i zabrinutost kod korisnika, sve dok se Facebook nije zvanično obratio kako bi potvrdio postojanje problema i da radi na njegovoj ispravci.

umm... you might want to avoid clicking on user profiles on Facebook for a bit. it's auto-sending friend requests. pic.twitter.com/ettkXhvXV1