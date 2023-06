'NA RAČUNU JE OSTALO SAMO ŠEST CENTI' - Tinejdžerka potrošila oko 60.000 evra ušteđevine svojih roditelja na igrice

Gong Jivang je saznala šta je njena ćerka uradila krajem maja nakon što ju je pozvala učiteljica iz internata koji njena ćerka pohađa. Naime, učiteljica je želela da prenese svoju zabrinutost roditeljima jer je primetila da je njihova ćerka tinejdžerka zavisna od igrica koje se plaćaju, prenosi regionalni TV kanal "Elefent Njuz" u provinciji Henan.

Kada je Gong proverila svoj bankovni račun, šokirala se jer je shvatila da joj je ostalo samo šest centi.

Ubrzo je otkrila da je između januara i maja njena ćerka potrošila oko 15.700 evra na račune za igre i skoro 28.000 evra na kupovinu u igri.

Devojčica je takođe prebacivala novac i na račune najmanje 10 drugara iz razreda koji su bili ljubomorni na nju i želeli isto što i ona. Ukupan iznos koji je tinejdžerka potrošila za pet meseci tako se popeo na 60.000 evra.

