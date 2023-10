Po povratku iz SAD ekipa PR-DC održala je sastanak na kom je razmatrala najbolja rešenja za proširenje kapaciteta, i masovnoj proizvodnji dronova koji očekuju ovu kompaniju.

Vlasnik i direktor Pink Media Group kao i idejni tvorac PR-DC Željko Mitrović istakao je za TV Pink da su utisci koje je čitav tim doneo iz SAD predivni i iznad svih očekivanja.

- U Vašingotnu sad imamo naš prostor...Divne utiske donosimo. Upravo smo završili sastanak skupštine akcionara PR-DC i došli smo do zaključaka koji su važni, a to je da ćemo definitivno na tržištu biti između aprila i juna sledeće godine, jer su zahtevi sa svih strana ogromni, i, postavlja se problem produkcije i proizvodnje tolikih količina u bar 20 zemalja sveta. Našli smo rešenje za to, objekat u kom će biti kapaciteti je već završen i tamo ćemo se useliti sledećeg meseca - rekao je Mitrović.

Kako kaže, zemlje sa kojima su najpre potpisani ugovori dolaze na red, i neke isporuke planiraju se za april mesec.

- Imamo sajam u Parizu, Abu Dabiju, u Rijadu. Miloš i ja idemo u Saudijsku Arabiju za nekoliko dana... Vrlo je frekventno, i mislim da ako ne budemo maksimalno racionalizovali kapacitete, ne možemo da odgovorimo te količine. Mi ćemo brzo otvoriti konkurs za prijem nekoliko stotina inženjera i ostalih zaposlenih za PR-DC - rekao je Mitrović.

Primaćemo ljude različitih profila, i važno je da to budu ljudi sa dobrom energijom, koji su spremni da se maksimalno posvete, dodao je on.

- Krenuli smo kao civilni projekat, međutim, desilo se da se planeta malo uzburkava, ratovi su na sve strane, i pritisci na nas su ogromni. Svi hoće naše proizvode! Dolazi do toga, da nekoliko stotina dronova neće biti dovoljni ni za jednu od tih zemalja. Mi dronove moramo prošioriti na nekoliko hiljada godišnje, kada govorimo o IKA bombarderu, a ostali u većim količinama. Kamikaze u nekoliko desetina hiljada. Imamo i novi proizvod koji držimo u tajnosti, a koji će biti afirmisan kroz nekoliko dana - rekao je idejni tvorac PR-DC.

Miloš Petrašinović kaže da je iza PR-DC veliki uspeh, kao i to, da je ponosan što ljudi proizvode mogu da drže u rukama i sami se uvere u njihov rad.

- Najveći zadatak je izvesti što veće količine tih proizvoda. Pokušavamo da rešimo problem masovne proizvodnje, i ja sam prilično optimističan kada je to u pitanju - naveo je Petrašinović.

