NIJE PAMETNO DA VAM AUTOMOBIL PREKO ZIME STOJI NA PARKINGU - Evo šta se prvo kvari ako ga mesecima ne vozite!

Neki ljudi imaju strah od vožnje zimi ili pak ne žele da voze tokom ovog godišnjeg doba, na primer, kabriolete. Zbog ovih, ali i drugih razloga mnogi automobili često stoje duže vreme na parkingu ili u garaži bez da ih njihovi vlasnici voze. Koliko je to preporučljivo i pametno?

Većina vlasnika automobila zna da svog ljubimca ne smeju predugo da ostave netaknutim, ali mnogi ne znaju zašto. Ovo su četiri najvažnija razloga.

Akumulator će vam se isprazniti

Ovo je problem koji će se najverovatnije prvi pojaviti ako automobil ne koristite redovno. Stajanje na mestu bez paljenja može prouzrokovati gubitak napona u akumulatoru tokom vremena. To je još izraženije na nižim temperaturama. Svaka baterija se prazni s vremenom, i kada se ne koristi, a to važi i za akumulator. Vožnjom se puni, a njegovo češće korišćenje i punjenje produžava vek trajanja u odnosu na to kada se on prazni do kraja i ponovo puni, piše Jutarnji list.

Izduvaće vam se gume

Gume drže celu masu vozila. Zbog toga će se s vremenom izduvati. Ako automobil nedeljama samo stoji u garaži ili na parkingu, na njegovim gumama mogu se pojaviti deformacije na mestu gde je guma bila u kontaktu s tlom. Deformacije mogu uticati na ponašanje auta u vožnji i izložiti vozača većem riziku od nesreća.

Koliko dugo auto sme ostati netaknut?

Koliko dugo možete ostaviti auto a da ga ne upalite i/ili vozite? Nema jednoznačnog i jednostavnog odgovora na ovo pitanje jer to zavisi od toga koliko dobro ste pripremili svoj automobil za "skladištenje" i koliko ga inače dobro održavate.

Uopšteno govoreći, ne bi trebalo da ostavite svoj automobil netaknutim duže od dve nedelj, čak i kraće od toga ako ste posebno zabrinuti zbog pražnjenja akumulatora, odnosno ako je on star.

Kako izbeći probleme izazvane stajanjemMožda ste već čuli da je najbolji način da zaštitite svoj automobil od propadanja da pokrenete motor i ostavite ga da radi desetak minuta svakih nekoliko dana. Nažalost, ovo neće biti od prevelike pomoći jer aktivira samo motor. Najbolje bi bilo da se barem jednom nedeljno provozate automobilom. Vozite ga desetak kilometara, to bi trebalo biti sasvim dovoljno. Naime, za razliku od rada "u leru" vožnja će "probuditi" mnogo više komponenti auta. Radiće kočnice, amortizeri, servo volan, klima, a svoj posao će obavljati i tečnosti.