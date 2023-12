AKO VOLITE DA TRAČARITE PREKO WHATSAPP-A, IMAMO DOBRE VESTI ZA VAS: Ovo će mnoge obradovati, ali neke će i RAZOČARATI

WhatsApp je počeo da uvodi samouništavajuće glasovne poruke, odnosno glasovne poruke koje je moguće preslušati samo jednom. Dosad je to bilo moguće samo za fotografije i videozapise, ali aplikacija sad testira istu opciju i sa zvučnim zapisima.

"Još 2021. uveli smo View Once za fotografije i videozapise kako bismo vašim porukama dodali još jedan nivo privatnosti. Danas s radošću objavljujemo da sada možete da pošaljete glasovnu poruku koja će nestati nakon što je primalac presluša", objavili su iz kompanije.

say it once, play it once ☝️ now you can select “view once” when sending a voice note for an added layer of protection 🔓 pic.twitter.com/xVWcuBLfI4

View Once glasovne poruke jasno su označene ikonom "jednokratno" i mogu da se reprodukuju samo jednom. Iz WhatsAppa kažu da će ova opcija u narednim danima biti dostupna na globalnom nivou.

Pinned messages are finally here!



📌 You can now pin a message to the top of your conversations with the latest versions of WhatsApp for Android, iOS, Web and Desktop!



🔄 Users are always in control over the duration for which a message remains prominently displayed in their… pic.twitter.com/MFovtHtuXH