UGRAĐEN PRVI ČIP U LJUDSKI MOZAK! Čovek će POMOĆU MISLI upravljati uređajima

Prvi ljudski pacijent primio je implantat u mozak od startap kompanije Neuralink u nedelju i dobro se oporavlja, rekao je osnivač kompanije milijarder Ilon Mask.

„Prvi rezultati pokazuju obećavajuću detekciju aktivnosti neurona“, napisao je Mask u objavi na platformi društvenih medija X u ponedeljak.

Neuroni ili nervne ćelije koriste električne i hemijske signale za slanje informacija kroz mozak i telo.

Američka administracija za hranu i lekove (FDA) dala je odobrenje kompaniji prošle godine da sprovede svoje prvo ispitivanje za testiranje implantata na ljudima, što je kritična prekretnica u ambicijama startapa da pomogne pacijentima da prevaziđu paralizu i niz neuroloških stanja.

U septembru, Neuralink je rekao da je dobio odobrenje za ispitivanje na ljudima.

Studija koristi robota da hirurški postavi implantat moždano-kompjuterskog interfejsa (BCI) u region mozga koji kontroliše nameru kretanja, naveo je Neuralink ranije, dodajući da je početni cilj da omogući ljudima da kontrolišu kompjuterski kursor ili tastaturu, koristeći samo svoje misli.

"Ultra-fine" niti implantata pomažu u prenošenju signala u mozgovima učesnika, rekao je Neuralink.

Prvi proizvod iz Neuralinka zvaće se Telepatija, rekao je Ilon Mask u zasebnom postu na X.

Na prvom pacijentu je isprobano ispitivanje njegovog bežičnog interfejsa mozak-računar za procenu bezbednosti implantata i hirurškog robota.

Kompanija se suočila sa pozivima da se preispitaju njeni bezbednosni protokoli. Rojters je ranije ovog meseca izvestio da je kompanija kažnjena zbog kršenja pravila američkog Ministarstva saobraćaja (DOT) u vezi sa prenosom opasnih materijala.

The first @Neuralink product is called Telepathy