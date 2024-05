HAKERIMA BI TREBALO 100 GODINA DA 'PROVALE' OVU LOZINKU: Evo kako da najbolje zaštitite vaše naloge!

Jednostavna lozinka od osam znakova može da se probije za samo 37 sekundi, a za onu od 16 znakova potrebno više od sto godina.

Ažuriranje lozinke, kako bi bila duža i da sadrži mešavinu slova, brojeva i simbola, može poprilično da zakomplikuje život hakera.

Kompanija je objavila svoju tabelu lozinki za 2024. godinu, a ona prikazuje vreme potrebno za njihovo hakovanje upotrebom najboljeg hardvera dostupnog potrošačima. Ažurira se svake godine.

Mnoge veb stranice trenutno zahtevaju lozinku od najmanje osam znakova kao mešavinu slova, brojeva ili simbola, ali možda zahtevati nadogradnju, kažu stručnjaci, jer duža lozinka nudi znatno veći skup mogućih kombinacija koje hakeri moraju da pogode.

Za razbijanje jednostavne lozinke od osam znakova, koja se sastoji samo od brojeva, potrebno im je samo 37 sekundi. Do kombinacije se dolazi metodom koja koristi pokušaje i greške isprobavanjem što većeg broja kombinacija. Ako se broj znakova udvostruči, hakeru bi trebalo 119 godina da ih otkrije.

Stručnjaci zagovaraju duže lozinke čak i ako su jednostavnije. Ona od osam znakova, koja ima brojeve, velika i mala slova i simbole, zahteva sedam godina da se probije, što je još uvek kraće nego za probijanje lozinke od 16 znakova, a koja se sastoji samo od brojeva.

Vreme potrebno za probijanje lozinke bilo je duže u ovogodišnjoj tabeli jer je kompanija analizirala robusniju metodu šifrovanja. Upozorili su, međutim, da produženo vreme za probijanje "verovatno neće potrajati jer se računarska snaga vremenom povećava". Lozinke koje je testirao Hive Systems takođe se nasumično generišu.

Ako je lozinka prethodno ukradena, koristi reči iz rečnika ili ako je ponovno korišćena između veb stranica, vreme potrebno za njeno probijanje dramatično pada, ističe Euronews.

SVE VEĆA POTREBA ZA NOVIM BEZBEDNOSNIM FUNKCIJAMA

Ako želite da testirate snagu svojih lozinki, veb stranica How secure is my password?, kao što naziv govori, može vam reći da li je potrebno da je promenite. Dok duže lozinke nude bolju zaštitu, upravljanje njima može biti izazov, zbog čega su serveri koji bezbedno skladište i šifruju akreditive za prijavu popularno rešenje.

Osim toga, menadžer lozinki daje prednost upotrebi jedinstvenih složenih prijava koje ograničavaju bezbednosnu izloženost u slučaju povrede podataka. Čak i ako je vaša lozinka slaba, veb stranice obično imaju bezbednosne funkcije za sprečavanje hakovanja upotrebom sile, uključujući ograničavanje broja pokušaja.

Portali koji vode do osetljivih informacija takođe često koriste dodatni sloj bezbednosti kao što je dvofaktorska autentifikacija. Dok su se ranije savetovale česte promene, stručnjaci sada naglašavaju kreiranje jakih i jedinstvenih lozinki. Ovaj pristup se smatra efikasnijim od čestih izmena koje mogu da dovedu do slabijih lozinki i ponovnog korišćenja sličnih.

