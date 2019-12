HANDANOVIĆ ZA PINK: Otvoreno klizalište na Trgu republike! "Beogradska zima" ove godine OBARA REKORDE!

Građani će ove zime moći da uživaju u više od 700 sati programa, čime je oboren rekord prethodnih "Beogradskih zima", kaže za Pink direktor CEBEF-a.

Direktor CEBEF-a Damir Handanović je podsetio da će "Beogradska zima" trajati do 15. februara i istakao da je Grad Beograd u okviru te manifestacije pripremio raznovrstan sadržaj za sve građane i goste prestonice.

Sadržaj je, kako kaže, ove godine rekordan i pripremljeno je između 700 i 800 sati programa, u koje je uključen i gradski doček Nove godine koji traje dva dana, kao i razne radionice, edukativni sadržaji i slično.

- Kako Beograd napreduje infrastrukturno, tako napreduje i kulturno, organizujući brojne manifestacije – kaže Handanović za Pink.

Osim klizališta, tu su kreativne radionice “Deca pomažu deci”, “Hajde obraduj dan”, tu su i filmske projekcije na Trgu Nikole Pašića, kao i konstantni muzički koncerti i gejming zona.

On je pozvao sve građane Beograda, a i one koji to nisu, da posete prestonicu i uživaju u čarima “Beogradske zime”.