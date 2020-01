Ulica otvorenog srca okupila najmladje pod sloganom Svim srcem za Beograd (FOTO)

Tradicionalna Novogodišnja manifestacija "Ulica otvorenog srca", svečano je otvorena danas u podne u Svetogorskoj ulici pod sloganom "Svim srcem za Beograd", a Beograđane i njihove goste zabavljaju muzičari, ulični animatori, mađioničari, žongleri i glumci.

Njih je pozdravio gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić poželevši svima puno uspeha, zdravlja i sreće u novoj 2020. godini, a Beogradjanima da se njihov grad gradi i napreduje u skladu sa njihovim željama.

On je rekao, da manifestacijom, koja se tradicionalno održava u centru glavnog grada i čija je osnova postavljena pre 50 godina, dokazuje koliko su Beogradjani humani, solidarni i otvorenog srca, kao i koliko su porodica i tradicija važni.

"Kao što Beč ima Novogodišnji koncert, Njujork doček Nove godine na Tajms skveru, Beograd ima 'Ulicu otvorenog srca' već 50 godina. Divno je da počnemo novu godinu na ovaj način i da se podsetimo na brigu o deci, da se setimo plemenitosti, humanosti, davanja", kazao je Radojičić.

Gradonačelnik je pozvao sve prisutne da kupe "klovnovske noseve", jer će na taj način podržati projekat "Doktori klovnovi" koji najmlađima pomaže da lakše podnesu boravak u bolnicama.

Projekat "Doktori klovnovi" pokrenula je 2003. godine organizacija "The Bridge of Life" (Most života), a zvanično ga je odobrilo i preporučilo Ministarstvo zdravlja Srbije.

"Ulica otvorenog srca", koju organizuju Skupština grada Beograda, Turistička organizacija Beograda i opština Stari grad, je od 1988. godine zvanično ušla u kalendar najznačajnijih manifestacija Beograda, kroz koju prodje više od 100.000 ljudi.

Poslednjih nekoliko godina, pa tako i ove, slične manifestacije održavaju se pod istim nazivom u nekoliko beogradskih opština - Čukarici, Zemunu, Borči, Rakovici, Surčinu i na Novom Beogradu.

Manifestaciju su 1969. godne pokrenuli glumci pozorišta "Atelje 212", kada su na jedan dan, 1. januara, menjali uloge sa konobarima, kuvarima i ostalim zaposlenim u "Srpskoj kafani", u kojoj su tokom godine provodili vreme izmedju proba i predstava u svom pozorištu. Iz ovog nesvakidašenjeg druženja nastao je praznik Beograda koji povezuje kulturu, privredu i humanost.