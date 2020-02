Završeni radovi u Karađorđevoj, rekonstrukcija Savkog parka do 1. septembra (FOTO)

Radovi u Karađorđevoj ulici su završeni tako da će svi koji žive u ovoj ulici i oni koji kroz nju prolaze moći da uživaju u novom izgledu, lokalima, baštama i drugim sadržajima, rekao je danas gradski urbanista Marko Stojčić.

– Ovo je jedan od dokaza da uspešno osvajamo prostor za pešake i zelenilo. Samo u ovom mikroambijentu imamo posađenih novih 17 stabala i veliki prostor za pešake, a tu je i Savski park koji će takođe imati puno novih stabala, naravno uz zadržavanje postojećih. Ostao nam je još manji deo posla koji suštinski nema veze sa stanarima i mogućnošću ljudi da već sada krenu i uživaju u ovom prostoru – rekao je Stojčić.

Gostujući na TV Pink, zamenik gradonačelnika Goran Vesić takođe je izrazio zadovoljstvo završetkom radova i naglasio da Karađorđeva ulica predstavlja primer šta znači menjati život u jednom delu grada.

– To se desilo u mnogim delovima grada u poslednjih pet godina, a setimo se da je u ovoj ulici išao kamionski saobraćaj, trotoari nisu bili širi od pola metra i niko tu nije živeo. To je bila ulica puna buke, čađi, smoga i nije ličila na pravu beogradsku ulicu. U poslednjih pet godina izmestili smo prugu, zabranili kamionski saobraćaj kroz Karađorđevu, uredili sve fasade, izmestili ulicu prema nekadašnjoj pruzi čime smo dobili trotoare širine od pet do petnaest metara. Pored toga krećemo sa uređenjem Savskog keja, od Beton hale do Brankovog mosta, dobili smo građevinsku dozvolu 28. novembra i on će biti završen do 1. septembra. Tu će biti nova biciklistička staza, dečje igralište i spomenik Dijani Budisavljević. Ovaj prostor dakle već danas je potpuno drugačiji i tu ljudi imaju kvalitet života kakav ranije nisu imali, a turisti koji dolaze na pristanište mogu da se susretnu sa Beogradom kakav on treba da bude. Danas tu može da se prođe i sedne, ljudi koji tamo žive imaju nove fasade i kroz tu ulicu više ne prolaze kamioni. To je samo primer šta znači menjati način života ljudi – rekao je Vesić.

On je podsetio da je Karađorđeva ulica bila jedna od najlepših između dva svetska rata.

– Nažalost, posle Drugog svetskog rata ona je postala tranzitna ulica, a sada smo joj vratili stari sjaj. Danas je to uređena gradska saobraćajnica i mi smo ponosni na urađene radove. U Karađorđevoj, recimo, nikada nije bilo drveća, a mi smo ih sada zasadili 17. Na Savskom keju biće ih još 60, a na Savskom trgu čak 300. Ispred Hrama Svetog Save posadićemo još 150 stabala i to je deo naše strategije pošumljavanja – kazao je Vesić.

On je podsetio da se pozitivna promena desila i u drugim delovima grada.

– Rekonstrisana je Ruzveltova ulica, sad se završavaju ulice 27. marta i Kraljice Marije, rekonstruisana je Palilulska pijaca, obnovljen je stadion Tašmajdan kao i fasada ovog sportskog objekta, završena je stanarska garaža za ljude koji žive u tom delu grada a sada se radi Park Raše Popova u 27. marta 43-45. Kada uporedite kvalitet života tih ljudi pre pet godina i danas on se bitno menja. Bilo je i nekih kašnjenja, zbog kojih se izvinjavam, ali je činjenica da ljudi dobijaju bolji kvalitet života i njihovo okruženje izgleda evropski – kazao je Vesić.