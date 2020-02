Bez grejanja pojedini potrošači u delu centra grada

Pojedini potrošači u delu centra grada jutros su bez grejanja zbog kvara na delu toplovoda na Trgu Nikole Pašića i u Kraljice Natalije, a očekuje se da će isporuka biti nastavljena u večernjim satima.

Isporuka je prekinuta potrošačima koji se nalaze u sledećim ulicama Trg Nikole Pašića od 1 do 12, Dragoslava Jovanovića 2 i neparna strana od 7 do 13, Terazije neparna strana od 27 do 45, Andrićev venac 4 i 10, Kralja Milana 5 , 7, 16 i 22, Kraljice Natalije od 37 do 45 i od 62 do 72, Dobrinjskoj od 1 do 7 i 8a, Kneza Miloša 12 i Admirala Geprata od 10 do 17.

Ekipe za hitne intervencije su na terenu i čine sve da nastali kvarovi budu otklonjeni u najkraćem roku, saopštile su Beogradske elektrane.

Očekuje se da će ponovna isporuka biti nastavljena u večernjim časovima.