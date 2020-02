Vesić: Grad nadležan za uređenje splavova

Zakon o vodama je dao nadležnost Beogradu da uredi pitanje splavova i da donese plan o njihovom postavljanju, rekao je zamenik gradonačlenika Goran Vesić.

Kako kaže trenutno je to jedna "divlja oblast" Beograda koja mora da se reši u narednom periodu, kako bi se znalo gde može da se postavi splav i koje obaveze moraju da plaćaju takvi ugostiteljski objekti na reci.

- Status splavova mora da se reši i oni svoje obaveze moraju da plaćaju po kvadratnom metru. Zauzvrat vlasnici će imati regularne priključke za struju i vodu, što sada nemaju - istakao je zamenik gradonačelnika, danas na Petoj srpskoj konferenciji o razvoju nekretnina i infrastrukture.

Kako navodi, još 2011. godine ukinuta je na Ustavnom sudu odluka grada o postavljanju splavova i od tada se obaveze ne naplaćuju kako treba.

- Plaća se nešto malo u lučkoj kapetaniji ali je jasno da to nije ono što je neophodno - naveo je on i dodao da će splavovi postojati, jer je to poželjno u gradu koji ima dve reke.

- Ta oblast mora da se uredi na zadovoljstvo vlasnika, a i korisnika - kazao je Vesić.

Jedna od stavki koja će tom prilikom biti uređena jesu i fekalije, koje sada idu direktno sa splava u reke, ali i buka koja je nedopustva.

- Insistiramo da se reši problem buke, ne samo sa splavova, već generalno u Beogradu i radimo na tome sa Ministarstvom za zivotnu sredinu - dodaje on.