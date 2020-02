FILMSKE SCENE U BEOGRADU! Bogdana je počela da se porađa U KOLIMA, a onda je usledila reakcija policajca o kojoj BRUJI SRBIJA

"Krenula je beba, a mi usred gužve u Beogradu. Spuštamo prozor i vičemo: "Porađa se!" Nastao je hit snimak, a reakcija policajca vraća veru u ljude."

"Taman smo se vratili kući iz bolnice kad je malac odlučio da da ipak tad dođe na svet. Vraćamo se opet do GAK "Narodni Front". Zet vozi, gužva, idemo mic po mic, sestrine kontrakcije su već na tri minuta i onda se pojavljuje heroj dana - policajac koji bez razmišljanja pali rotaciju i sprovodi nas do bolnice. Tako je na svet došao Viktor Kovačević", ovako emotivne trenutke pred porođaj svoje sestre Bogdane prepričava Milana Mrkalj Gajica.

Da bi sve ispalo kako treba potrebno je ponekad, kako kažu malo čiste sreće i dobrih ljudi. Ova priča baš to i dokazuje.

- Moja sestra Bogdana pet dana do termina i ja u 30. nedelji trudnoće bile smo zajedno na kontroli u GAK "Narodni front". Svi rezultati su bili dobri i doktor joj je rekao da dođe za pet dana na kontrolni CTG. Kako je sve bilo u redu mi smo se zaputile kući - počinje priču Milana koja kaže da ih je tek po ulasku u kuću dočekalo iznenađenje: mališa je odlučio da je to ipak njegov dan.

One obe inače žive u Deču pored Šimanovaca, tako da su za povratak do bolnice imale da pređu oko 35 kilometara. Zet Marko, sada ponosni otac, je vozio, Bogdana je sedela napred, a Milana pozadi. U tom trenutku počela je drama.

- Dok smo prolazile pored aerodroma, kontrakcije su već bile na tri minuta. Sve saobraćajne propise smo kršil, od ograničenja brzine do do blicanja, sviranja kao mahniti smo bili. Kako smo ušli u grad, tačnije ispred SIV-a, upadamo u saobraćajni kolaps - priča dalje Milana i objašnjava da je zet u tom trenutku odlučio da vozi žutom trakom, jer su se kontrakcije ubrzale i sada su već bile na minut i po.

Međutim, kako to obično biva kad ne treba, i u toj traci su se kretali "mic po mic". Tada su u blizini videli policijski auto.

- Spuštamo prozor i krećemo da vičemo: "Porađa se!" i policajac bez razmišljanja pali rotaciju i kreće ispred nas da raskrči gužvu. Tako, pod rotacijom, on nas je ispratio do Fronta! To je priča kako je naš mali pobednik Viktor rođen nakon samo 15 minuta od ulaska u bolnicu - ushićeno završava ovaj deo priče Milana.

Kada su stigli u bolnici tržili su broj telefona policajca koji im je pomogao da sve prođe u najboljem redu, međutim on nije hteo i rekao je samo da on to po propisima ne bi smeo da radi, ali da je postupio kao svaki otac.

- Ne mogu da opišem koliku zahvalnost dugujemo tom čoveku, jer nas je u najvećem saobraćajnom špicu, u pola šest popodne sproveo po gradu. Bez njega bi se moja sestra porodila u kolima - kaže sagovornica, takođe trudnica.

Ona kaže da su ipak kasnije saznali ko je njihov heroj - policijski službenik L. U. Ona, njena sestra i cela porodica kažu da su na ovaj način želeli da pokažu da ima još dobrih ljudi, ali posebno da se zahvale ovom skromnom čoveku što je, kako kažu, stavio na prvo mesto novi život.

"Ma kakva kuća, eto ih u bolnici"

O tome koliko je sve ovo iznenada došlo, te da se ni lekari nisu nadali da će se Viktor roditi baš tada svedoči i jedna anegdota koju je Milana podelila.

- Doktor koji obema vodi trudnoću porodični je prijatelj dve sestre trudnice. Kada su došli u bolnicu iznova sa Bogdanom pred porođajem pozvale su ga da bi mu rekle da hitno dođe. Međutim, on se nije javljao...

- Onda sam rekla majci da ga pozove znajući da će se njoj javiti. Tako je i bilo. Javio joj se uz reči: "Ružo, gužva mi je katastrofa, je l nešto hitno? Devojke su inače super, otišle su kući". Na to mu moja majka odgovori: " Ma, kakva kuća. Eto ih pred ambulantom" - priča kroz smeh Milana i dodaje da je doktor bio u šoku i odmah je otrčao da se pobrine za pacijentkinje.

- To samo govori da nas je Viktor sve dočekao nespremne, ali i da da je imao najspektakularniji dolazak na svet - priča Milana za kraj.