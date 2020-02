VESIĆ: Ne zna se šta je gore, to što je Đilas neznalica ili što mu smeta srpski grb na Tru republike? (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da bi Dragan Đilas, lider SzS, preko svog portala da zabrani da se na Trgu republike od cveća naprave grbovi Srbije i Beograda.

Vesić je na svom Fejsbuk nalogu prokomentarisao vest da se lider SzS protivi cvetnom tepihu koji je plarniran na Trgu rebulike u Beogradu.

- Ne zna se šta je gore.To što je Đilas neznalica ili što mu smeta srpski grb na Tru republike?Najgore je što je lopov, ali o tome ćemo drugi put.Hajde da nazovemo stvari pravim imenom. Dragan Đilas bi preko svog portala da zabrani da se na Trgu republike od cveća naprave grbovi Srbije i Beograda!? A šta bi Đilas želeo? Možda grbove Albanije i Tirane? Dokle će više ova neznalica, kojoj je samo novac bitan, da nas bruka? Smeta mu sve što ima veze sa Srbijom, a to smo mogli da da vidimo kada se protivio izgradnji jarbola sa srpskom zastavom. Verovatno bi Đilas bio srećan da pravimo jarbol sa albanskom zastavom? Đilas je jedini lider opozicije u svetu koji građanima svoje zemlje ne čestita Dan državnosti!?Ali ne mrzi Đilas samo srpske simbole. Još nismo zaboravili kako je napao Švedsku zbog projekcija na zgradi Skupštine grada Beograda povodom praznika Svete Lucije.To je Dragan Đilas. Uvek pusti nekog svog kerbera sa lanca da napravi glupost da se ne bi on izlagao. Za to služe Boško Obradović, Borko Stefanović, Đorđe Stefanović, Jugoslav Ćosić... I sutra će da priča, kada vidi reakciju javnosti, kako nije on bio protiv srpskog grba na trgu. Pričaće kako je to sama uradila “pijana budala”, kako ga inače zove, direktor ovog Đilsovog sajta, poznat po tome da je sa svakog posla od BK, preko do Đilasove i Miškovićeve novine Pres, pa do vaterpolo klub Partizan i FK Crvena zvezda izbačen zbog krađe. I kada budemo postavili cvetni grb moraćemo da ga čuvamo da direktor ovog Đilasovog portala ne dođe da pokrade cveće sa Trga. Jer to je njegov nivo krađe - cveće, toalet papir, pranje istog automobila tri puta dnevno, kavijar u keteringu... Takve Đilas voli - napisao je Vesić.