Radojičić: Novi izgled Savskog trga Beogradu će dati potpuno drugačiju dimenziju!

Radovi na Savskom trgu obavljaju se na vreme i radi se kvalitetno, rekao je gradonačelnik Zoran Radojičić.

Trenutno se radi crpna stanica koja je važna za kanalizacioni sistem celog ovog dela grada, a plan je da ceo projekat bude završen do leta, kazaoje Radojičić i dodao da se iskreno nada da će taj rok biti ispoštovan.

On je najavio da će od subote saobraćaj na toj lokaciji biti potpuno zatvoren.

"U ovom trenutku ne može da se ide od Nemanjine ka Karađorđevoj ulice, a od subote neće funkcionisati deo prema Savskoj ulici. Narednih mesec dana biće obustavljen saobraćaj u ovom delu grada, a Sekretarijat za saobraćaj će dati detaljniju informaciju o tome na koji način će sugrađani gradskim saobraćajem moći da stignu do željenih destinacija", kazao je gradonačelnik.

On je naveo i da će novi izgled Savskog trga celom ovom delu grada dati potpuno drugačiju dimenziju.

"Ovaj trg već i sada ima širinu, a tek sa spomenikom i celokupnim radovima to će biti veoma lep prostor. Mislim da oni koji posle dužeg vremena dođu ponovo u Beograd, mogu da vide izuzetan napredak i verujem da će Savski trg biti lepo mesto na kojem će se ljudi okupljati, te da će sugrađani biti ponosni i zadovoljni ovim trgom kao i mnogim drugim radovima koje obavljamo u glavnom gradu", kazao je Radojičić.

Kazao je i da jojš uvek nijeodlučeno da li će Muzej Nikole Tesle biti preseljen u zgradu nekadašnje Glavne železničke stanice, ali je rekao da će na narednoj sednici Skupštine grada biti preneta svojinska prava na Republiku.

"Lično smatram da je to sjajna ideja, jer mnogo turista posećuje sadašnji muzej i on postaje premali. Ljudi su veoma zainteresovani i to bi mogla da bude još jedna atrakcija Beograda", kazao je Radojičić.