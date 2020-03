Od Bloka 20 na Novom Beogradu do groblja Lešće i nazad, Ljuba Marinković vozi autobus broj 35 i na toj relaciji ulepšava dane svim putnicima koji se voze ovom linijom.

Ljubu od ostalih vozača izdvajaju mnogobrojni gestovi, a jedan od omiljenih je činjenica da on preko razglasa javlja koji su autobusi iza ili ispred njegovog, kako bi putnici mogli da se pripreme za presedanje.

- Moja mama je često dolazila besna kući, prepričavajući doživljaje iz autobusa: “vozač nije hteo da stane na stanici” ili “nije hteo da otvori vrata”… Zato sam, kada sam počeo da vozim, prvo razmišljao o tome kako da pomognem ljudima i upravo mi je njena priča dala inspiraciju – priča Ljuba za Pink.

Pomoć sugrađanima jedina je motivacija i s tim u vezi, kako kaže, vodi računa o starijima, deci i trudnicama. Dosad se jako retko dešavalo da putnik ne želeli da ustupi mesto ovim kategorijama ljudi, ali jedna situacija mu je ostala urezana u sećanje.

- Sećam se da niko nije hteo da ustupi mesto trudnici. Tada sam stao, ugasio autobus i odbijao da nastavim put dokle god žena ne sedne. Besmisleno je i razgovarati o tim stvarima i, hvala Bogu, Srbija je zemlja ljudskosti – kaže Ljuba.

Tokom novogodišnjih praznika Ljuba je vozio autobus u odelu Deda Mraza, ali ne samo to – on je delio slatkiše najmlađim putnicima.

- Neverovatna euforija je vladala tih dana! Podeljeno je 10.000 čokoladica, a akciju su pomogli mnogi. Ljudima je bilo neverovatno to što autobus vozi jedan Deda Mraz, euforija je bila velika, svi su bili srećni i radosni! Vozači automobila su čak zaustavljali vozila kako bi se slikali! Osećaj je bio divan i pamtiću ga čitavog života – kaže Ljuba.

Ovaj vozač ima i fanove koje uglavnom čine najmlađi, a on je pozdravio najvećeg među njima.

- Posebno pozdravljam Nikolu iz Koteža koji, kad god me vidi, njegova mama mora da ga izvede iz autobusa 43, da pređe sa njim u moj autobus i on mora da se vozi sa mnom, odmah pored mene. On nikada ne sedi, i svaki put mora da se provoza sa mnom barem stanicu-dve. Nikola, veliki pozdrav za tebe! – poručio je Ljuba, koji je na ovaj način ispunio obećanje koje je dao mališanu: da će mu mahati kada bude na televiziji.