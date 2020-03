Vesić za Pink: Beograd kao najveće žarište treba da poštuje mere koje daju epidemiolozi i Vlada! Naš cilj je da sačuvamo što više života!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesiće rekao je večeras da još uvek nije doneta mera da se ceo grad stavi u karantin, ali ako bude doneta, da će se poštovati, jer je cilj da se spase životi naših građana.

-Stavljanje celog grada u karantin, pogotovo grada od dva miliona stanovnika je opsežna operacija u kojoj ne može da učestvuje samo lokalna samouprava, već treba da učestvuju i vojska i policija i to će biti zaista operacija koja zahteva veliki broj ljudi, a koju će mi kao lokalna samouprava u saradnji sa drugim organima izvršiti - rekao je Vesić za Pink.

Kako naglašava, ono što građani treba da znaju je da takva odluka nije doneta, kao i da je činjenica da je takva odluka samo krajnja mera i da ona bukvalno zavisi samo od nas Beograđana.

-Ukoliko se budemo pridržavali svih mera Vlade Republike Srbije, uputstava koje smi dobili, možda ta mera neće morati da se primeni - rekao je on.

Međutim, kako kaže, situacija sa epidemijom je takva da je dovoljno da nekoliko ljudi ne poštuje mere i da disciplina svih ostalih jednostavno padne u vodu.

-Zato je važno da se mere sprovode redovno i da na taj način sprečimo uvođenje težih mera - dodaje.

Vesić kaže i da je činjenica da u Beogradu svi građani koji imaju preko 65 godina, a to su penzioneri nalaze se u potpunoj izolaciji i da ne mogu na ulice, dodajući da je to oko 400.000 građana.

-Mi se trudimo da preko naših volonterskih centara, preko paketa koji se pakuju u "Štark areni" budemo stalnu u kontaktu sa građanima i da im pomognemo - rekao je zamenik gradonačelnika.

On je poručio, da Beograd kao najveće žarište, jednostavno treba da poštuje sve mere i sva uputstva koja daju epidemiolozi i Vlada Srbije i u tom slučaju se izbegne da ceo grad bude u karantinu, ali ako to bude moralo da se sprovede kako bi se sačuvaki životi, to će biti sprovedeno, jer je najvažnije da se što više života sačuva.