VESIĆ ZA PINK: Ako mislimo da izbegnemo italijanski scenario, moramo da poštujemo mere o zabrani kretanja!

Ne mogu da verujem da neki i posle svih apela i dalje rade to što rade, izlaze i ugrožavaju i svoje i zdravlje drugih ljudi, rekao je za televiziju Pink, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Vesić je istakao da sa komunalnom policijom obilazi parkove i javne površine, da je danas ipak manji broj ljudi napolju, ali da nažalost još uvek ima parkova u kojima se ljudi i dalje okupljaju.

Vesić se zahvalio velikoj većini beograđana koji poštuju mere i koji tako štite živote svih građana.

"Ne mogu da verujem da neki i posle svih apela i dalje rade to što rade. Neke prodavnice na primer puštaju više ljudi nego što je to propisano. Takođe, ima frizerskih salona koji još uvek rade", rekao je Vesić, pitajući se kome je to sada potrebno.

Vesić je naglasio da je situacija veoma ozbiljna i podsetio da je veliki broj mrtvih u svetu, kao i da svako ko na taj način izlazi na ulicu ugrožava ne samo sebe nego i druge ljude.

"Molim sve beograđane da poštuju mere i da tako zajedno čuvamo zdravlje", rekao je Vesić i zamolio sve koji imaju kućne ljubimce da ih čuvaju, jer su, dodaje, to članovi njihovih porodica, i da ukoliko se zaraze neće imati ko da ih čuva.

On je ponovio da bi bilo dobro da izbegnemo italijski scenario i zamolio građane da poštuju mere, jer ćemo, kako kaže, samo tako moći da pobedimo.