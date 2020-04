Radojičić za Pink: SRBIJA JE KORAK ISPRED EPIDEMIJE, ALI MALA NEPAŽNJA MOŽE RASPLAMSATI POŽAR

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić smatra da je Srbija korak ispred epidemije i ističe da smo spremni za svaki scenario, napominjući da mala nepažnja od sedam do 10 dana može dovesti o velikih poremećaja i dodatno rasplamsati požar koji bukti oko nas.

- Beograd je spreman na svaki stepen pooštravanja mera, 1.000 komulanih raidnka radi da imamo vodu, struju, da se iznosi smeće. Funkcionišemo u ovim okolnosima i spremni smo ako je potrebno da se pooštre mere da reagujemo - kaže Radojičić.

Ukazao je da, kada se sagleda cela situacija u Srbiji, idemo korak ispred epidemije.

- Većina sugrađana pošuje mere, i većina ih se pridržava. Zajedno sa ljudima se dobro nosimo i borimo sa ovim lukavim i opasnim neprijateljem - rekao je on i dodao kako mu deluje da pojednini ljudi zbog bahatosti ne poštuju pravila države za borbu protiv epidemije koronavirusa.

Kako je objasnio, radi se o požaru koji bukti svuda oko nas i ako i malo nismo pažljivi možemo da doprinesemo da se još više razbukti i naparavi još veću štetu.

Radojičić je rekao da može da raume ljude koji se u ovom momentu okupljaju da bi pravili proslavu, ali razume da se napravi neka geškica prilikom odlaska u prodavnicu, da ne bude odstojanje baš dva metra...-

- Svima se to dešava - dodao je on. Radojičić je istakao dau toku toku sat vremena preko 30 puta svako od nas dodirne lice, a 50 odsto je šansa da se dodirne sluzokoža.

- Važno je smanjivati rizike, važno je da svako od nas misli o tome i da ja faktor greške bude što je moguće manji, ali da svesno čitite takve stvari to je zaista teško zamisliti - istakao je gradonačelnik Beogrda.

Govoreći o dezinfekciji grada, Radojičić je istakao da je to vrlo značajan deo ove borbe.

On je ukazao da su na 18 mesta u gradu postavljeni tankovi sa natrijum hipohloridom koji građani mogu da uzmi i da dezinfikuju svoje zgrade u kojima su najrizičniju su gelenderi, liftovi, poštanski sandučići, kvake, prekidači.

Gradonačelnik je dodao da i opštine moraju da angažuju profesionalne firme da učestvuju u dezinfekciji zgrada i ulaza, dok zavod za biocide dezinfikuje sve značajne zdravstvene institcije.

Ruski stručnjaci, koji su došli u Srbiju, su najveći doprinosu u Italiji dali, baš u dezinfekciji rizičnih prostora.

- U svim zemljama još uvek postoji uzlazna kriva, čak i u Italiji u Španiji, bez obzira na na nagoveštaj usporenja. Postoje tri pristupa - jedan je odgovoran kao što je to uradila Srbija, Kina, Koreja, Singapur, zemlje koje su krenule relaksirano pa potpom ušle u paniku kao što su Engleska, Amerika, Španija i Italija i imamo neke koje su još uvek opuštene. Mislim da smo mi na vreme krenuli sa borobom, da je to veliki doprinos i rukovodstva ove zemlje, koliko god su mere bile nepopularne, pokazuje se da je to bio jedini način i da se dobro borimo umajući u vidu okolnosti - istakao je Radojičić.

Govoreći o značaju socijalnog distanciranja, on je rekao da je to ponovljeno više puta, da je ovo kapljična infekcija i prenosi se ako ste nekom bliži od dva metra aerosolom može da se prenese.Kako je dodao, pripremanje privremenih bolnica je važno kako bi bili spremni za neki talas koji može da se desi.

- Mi nemamo, kao i niko drugi u svetu, jasnu sliku koliko koronavirus u populaciji, koliko je bilo u kontaktu sa žaraženima. U ovom momentu su teški pacijenti, na respiratorima i umrli, oni koji govore kakvo je stanje. Mala nepažnja od sedam do 10 dana može napraviti veliki poremećaj. Spremni smo za sve te situacije, opremljene su privremene bolnice. Razmišljamo i o novim kapacitetima, moramo ći korak napred u nadi da nam se to neće desiti- naveo je Radojičić.