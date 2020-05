Vesić za Pink: Beograd je u potpunosti spreman da bude odličan domaćin finala Evrolige

Zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, rekao je za Pink da je zahvalan Vladi Srbije na podršci i osiguravanju svih bezbednosnih procedura koje su neophodne za održavanje velikog sportskog takmičenja u Beogradu, kao što je finale Evrolige i osvrnuo se na funkcionisanje rada ugostiteljskih objekata u Beogradu nakon ukidanja vanrednog stanja.

- To je bio prvi doprinos Grada kako bi se zaštitili vlasnici ugostiteljskih i samostalnih radnji, koji su i imali najviše problema tokom vanrednog stanja jer nisu radili - rekao je Vesić.

On je naveo da je za bašte do sada važilo pravilo da ako je front bašte uži od tri metra, imate pravo da tražite saglasnost susednog objekta da se proširite, ali ako je front bašte širi od tri metra, to pravo niste imali.

- Sada je to ukinuto i svi imaju pravo da traže proširenje, uz naravno saglasnost onog u susednom objektu - rekao je Vesić.

On je dodao da sva pravila ostaju, među kojima su saglasnost Sekretarajata za saobraćaj, projekat i slično.

- Oni su imali najviše problema tokom vanrednog stanja, jer nisu radili - ukazao je Vesić.

Organizacijom Evrolige Beograd bi bio sportski centar sveta

- To će biti najveće sportsko takmičenje ove godine u svetu. Evroliga namerava da u jednom gradu, u dve hale, organizuje 54 preostale utakmice. Predviđeno je učešće osamnaest klubova, osam klubova će se plasirati u četvrtfinale i na kraju u fajnal for koji predstavlja završnicu takmičenja - rekao je Vesić.

On je podsetio da će završnica Evrolige biti odigrana od 4. i 26. jula, a ekipe bi došle i desetak dana ranije, tako da bi Beograd četrdesetak dana bio sportski centar sveta.

Vesić je istakao da će Beograd uz garancije vlade sigurno biti konkurentan, mada neće biti lako jer se bori s velikim i bogatim gradovima.

- Ovo bi bilo veoma značajno za naš turizam zbog velikog broja ljudi koji bi došli u naš glavni grad. Svaki danas sam u kontaktu i s klubovima i sa Evroligom - rekao je Vesić i dodao da bi organizacija tog sportskog takmičenja bila važna i za srpsku privredu.