BESPLATNI SPORTSKI SADRŽAJI ZA GRAĐANE RAKOVICE

Opština Rakovica nastavlja da tradicionalno organizuje besplatne programe namenjene svojim sugrađanima.

Kao i godinama unazad opština je obezbedila brojne besplatne sportske sadržaje, ovoga puta namenjene našim sugrađanima starijim od 18 godina.

Zahvaljujući dobroj saradnji Gradske opštine Rakovica i sportskih klubova i udruženja pokrenute su besplatne škole tenisa za sugrađane starije od 18 godina, besplatan fitnes za dame, fitnes na otvorenom, škola tenisa za studente, kao i besplatno korišćenje teretane za studente Rakovice.

Zainteresovani se mogu prijaviti na imejl adresu programirakovica@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, adresu, godinu rođenja i kontakt telefon.

Upis za besplatne sadržaje je u toku i traje do popune mesta. Zainteresovani sugrađani sve informacije mogu dobiti na telefon 0117850154.

BESPLATNA TERETANA ZA STUDENTE

Gradska opština Rakovica omogućila je besplatno korišćenje teretane Sportskog centra Rakovica za studente u periodu od 20. maja do kraja juna. Pravo na korišćenje teretane u navedenom periodu imaju studenti koji imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Rakovica.

BESPLATNA ŠKOLA TENISA ZA STUDENTE

Gradska opština Rakovica u saradnji sa Školom sporta „Panta rei“ omogućila je za studente Rakovice besplatnu ŠKOLU TENISA u periodu od 25. maja do kraja juna. Pravo prijave imaju studenti sa prebivalištem na teritoriji Gradske opštine Rakovica.Treninzi će se održati na terenima Republičkog zavoda za sport u Košutnjaku (ul. Kneza Višeslava 72).

BESPLATAN FITNES ZA DAME 18+

Gradska opština Rakovica u saradnji sa fitnes studiom „Feel life“ tokom maja i juna meseca pokreće besplatan „FITNES ZA DAME 18+“ namenjen je damama starijim od 18 godina. Treninzi se održavaju u sali studija „Feel Life“ (ul. Matije Gupca 20), dva puta nedeljno.Pravo prijave imaju sve dame starije od 18 godina sa teritorije Gradske opštine Rakovica. Prijavljivanje se vrši do 20 maja na imejl adresu: programirakovica@gmail.com. Upis traje do popune mesta. Treninzi počinju u grupama od 25 maja i trajaće do kraja juna meseca. Prijavljene će kontaktirati treneri fitnes studija „Feel life“ koji će po završetku prijavljivanja sastaviti grupe i odrediti termine treninga.

FITNES NA OTVORENOM

Gradska opština Rakovica u saradnji sa fitnes studiom „Feel life“ tokom maja i juna meseca pokreće besplatan program „VEŽBANjE NA OTVORENOM“ koji je namenjen sugrađanima starijim od 18 godina. Fitnes na otvorenom je organizovan kao program vežbi i ima mnogo prednosti u odnosu na ostale načine vežbanja i rekreiranja. Treninzi se održavaju na otvorenom uz pomoć i nadzor trenera. Treninzi počinju u grupama od 25 maja i trajaće do kraja juna meseca. Prijavljene će kontaktirati treneri fitnes studija „Feel life“ koji će po završetku prijavljivanja sastaviti grupe i odrediti termine treninga.

BESPLATNA ŠKOLA TENISA ZA GRAĐANE RAKOVICE 18+

Organizuje se u saradnji sa teniskom sekcijom Atletskog kluba „21. maj“. Škola je namenjena našim sugrađanima starijim od 18 godina i počinje sa radom od 25 maja do kraja juna meseca. Treninzi će se održavati na terenima hotela „DMB“ u Maričkoj ulici. Pravo prijave imaju građani sa teritorije GO Rakovica stariji od 18 godina.