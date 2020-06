Vesić: Polako se normalizuje situacija u Beogradu nakon nevremena

Situacija u Beogradu se, posle snažnog nevremena, polako normalizuje, izjavio je večeras zamenik gradonačelnika Goran Vesić dodajući da se u operativnom centru Uprave za vanredne situacije Grada Beograda prati situacija u vezi sa velikom količinom padavina u poslednjih nekoliko sati.+

Vesić je rekao da je, prema podacima RHMZ-a, u Košutnjaku palo 52 litra kiše u periodu od 17 do 20 časova, a u centru grada oko 50 litara.

On je naglasio da je to izazvalo probleme u određenim delovima grada, ali je rekao da će uskoro biti u potpunosti normalizovan gradski saobraćaj.

Vesić je dodao da se sutra očekuje oko 20 litara padavina u Beogradu.

Govoreći o javnom prevozu, naveo je da je postojao problem s podvožnjakom u 11. krajiške divizije, gde je u 19.45 zaustavljen saobraćaj.

Kako je rekao, policija je odatle izvukla četiri osobe iz vozila, koje je bilo zaglavljeno u vodi.

On je dodao da je u Dragoslava Srejovića palo drvo, zbog čega je u 19.45 obustavljen soabraćaj.

Vesić je rekao da je u 19.35 preventivno isključena trolejbuska mreža, a u 19.30 tramvajska mrežu kako bi se zaštitili ljudi zbog grmljavine.

On je dodao da je u 19.25 časova u Požeškoj ulici počelo preusmeravanje tramvaja, a da je u 21 sat uključena struja i vraćeni tramvaji i trolejbusi na ulice.

I dalje, kako je naveo, postoji zastoj u Mekenzijevoj ulici, ali će uskoro biti potpuno normalizovan gradski saobraćaj.

Zamenik gradonačelnika istakao je i da je trenutno aktivno tri požara na teritoriji grada, dok ih je tokom popodneva bilo šest.

"Oni su pod kontrolom, deset vatrogascnih ekipa se nalazio na terenu i pomaže da se voda iscrpi u podrumima i na određenim mestima gde postoje problemi", rekao je Vesić.

Što se vodovoda tiče, ukazao je da je najviše problema bilo kod Urgentnog centra, u blokovima 30 i 23, kod Beogradskog sajma, u naselju Veljka Vlahovića, i u jednoj ulici iznad Valjevske ulice na Banovom brdu, gde je "asfalt odnela kiša".

On je dodao da je hitna ekipa Beograd puta upućena na lice mesta kako bi sanirala štetu.

Što se tiče rada Gradske čistoće, Vesić je rekao da je oko 420 kontejnera odnela voda i da je više od 60 ekipa na terenu kako bi vratili kontejnere na svoje mesto.

Istakao je i da su tri stabla pala u Beogradu, ali da je Gradsko zelenilo u roku od 40 minuta rešilo sva tri problema.

Zamenik gradonačelnika najavio je da se tokom noći i tokom sutrašnjeg dana očekuje oko 20 litara padavina.

"Padavine će se nastaviti, neće biti ovim intenzitetom, ali neće biti ni male za ovo doba godine. Tokom sutrašnjeg dana tokom popodneva očekujemo ponovo grmljavine i nove padavine", rekao je Vesić dodajući da gradske službe, u saradnji sa MUP-om Srbije i drugim nadležnim službama prate situaciju i reagiju na terenu.

On je istakao da je trenutno problem to što je u jednom broju podruma došlo do poplava i izlivanja kanalizacije.

"Trenutno je najurgentnije kod Sava Centra. Sajam je već prohodan, kao i Veljka Vlahovića", rekao je Vesić.

On je dodao da je postojao problem i u ulici Miška Kranjca u Rakovici, gde je ekipa Beograd vode čak u jednom trenutku pripremila džakove jer se nije znalo kakva će biti situacija.

Vesić je istakao da se tamo nalaze vatrogasci i da se situacija polako stabilizuje.

"Manje više se situacija u gradu polako normalizuje", rekao je Vesić i zamolio građane da ne izlaze iz stanova bez preke potrebe.