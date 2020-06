Vesić za Pink: Savski trg biće najveći budući trg u prestonici

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić govoreći o izgradnji Savskog trga, istakao je da će to biti najveći budući trg sa 12.000 metara kvadratnih pešačke zone i još 9.000 metara kvadratnih saobraćajnica, 250 novih stabala i sa spomenikom Stefanu Nemanji.

Vesić je podsetio da će železnička stanica postati muzej, kao i da će na nekadašnjem stajalištu vozove da se ukrštaju dve metro linije.

Govoreći o izgradnji kanalizacione crpne stanice na Savskom trgu, Vesić je za Pink rekao da se jedna nalazi kod bolnice Sveti sava, ali da je već stara.

-Urađen je iskop od 11 metara i to ćemo završiti u narednim danima, onda posle toga sledi igradnja stanice, kada to bude gotovo moćićemo da pustimo i tramvajski saobraćaj - rekao je Vesić, dodajući da će stara služiti kao rezerva.

On je naglasio da će Savski trg biti gotov do kraja oktobra.

-Sada se završava popločavanje trotoara, oko te saobraćajnice i to će biti gotovo do kraja sledeće nedelje. Do kraja juna ćemo sam plato ispred same Železničke stanice popločati granitom, a čekamo da stigne spomenik i prema informacijama koje imamo veoma brzo bi trebalo da krene iz Rusije - kaže Vesić.

Već će do kraja juna, ističe, automobili ići iz Savske u Nemanjinu i obratno, kao i autobusi.

"Normalzuje se situacija u Beogradu"

Govoreći o jučerašnjem nevremenu sa jakim padavinama koje su zahvatile prestonicu, Vesić je istakao da je u Košutnjaku palo 52 litra kiše u periodu od 17 do 20 sati, a u centru grada oko 50 litara.

Govoreći o javnom prevozu, naveo je da je postojao problem sa podvožnjakom u 11. krajiške divizije, gde je u 19.45 zaustavljen saobraćaj. Kako je rekao, odatle su evakuisane četiri osobe.

On je dodao da je u Dragoslava Srejovića palo drvo, zbog čega je u 19.45 obustavljen saobraćaj.

Vesić je rekao da je u 19 i 35 sati preventivno isključena trolejbuska mreža, a u 19 i 30 sati tramvajska mrežu kako bi se zaštitili ljudi zbog grmljavine. On je dodao da je u 19 i 25 sati u Požeškoj ulici počelo preusmeravanje tramvaja, a da je u 21 sat uključena struja i vraćeni tramvaji i trolejbusi na ulice.

Što se vodovoda tiče, ukazao je da je najviše problema bilo kod Urgentnog centra, u blokovima 30 i 23, kod Beogradskog sajma, u naselju Veljka Vlahovića, i u jednoj ulici iznad Valjevske ulice na Banovom brdu, gde je "asfalt odnela kiša".