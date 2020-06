Vesić za Pink: Za dve godine urađeno mnogo, nastavljamo da razvijamo Beograd (VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić sumirajući dve godine sadašnje garadske vlasti, rekao je da je najvažnije to što Beograd postaje jedna celina i što je uspeh da su se i prigradski delovi prestonice jednako razvili kao i centar grada i što su saobraćajno povezani prigradski delovi Beograda.

Vesić je podsetio da je Beograd dobio još jedan autoput, „Miloš Veliki”.

– Tim autoputem povezani smo sa zapadnom Srbijom i danas se od centra Obrenovca do centra Beograda dolazi za 25 minuta a ranije je bilo potrebno 45 minuta. Sada radimo put koji povezuje Jurija Gagarina sa Obrenovcem, autoputem u dužini od 17 kilometara, a Bg vozom smo povezali Sopot, Barajevo, Lazarevac i Mladenovac. Radi se ubrzano obilaznica oko Beograda u punom profilu i nedavno je probijen tunel „Straževica” što pokazuje kako se naš grad razvija i rešava infrastrukturne probleme – rekao je Vesić za Pink.

On je kao najvažniji rezultat gradske vlasti naveo činjenicu da Beograđani žive bolje.

– U Beogradu je danas prosečna plata 634 evra, predsednik Vučić je najavio da će do 2025. godine u Srbiji prosečna plata biti 900 evra što znači da će u Beogradu biti sigurno preko hiljadu. Danas je u Beogradu nezaposleno 8,1 odsto građana, dok je pre osam godina bilo 16,2 odsto sa prosečnom platom od 473 evra. U odnosu na te godine danas imamo 170.000 novih radnih mesta od čega je 35.000 otvoreno u poslednje dve godine – podsetio je Vesić.

Vesić je podsetio da je urađeno 187 fasada, a od 2014. godine ukupno ih je urađeno 500, od čega 80 u Zemunu.

– U Beogradu na vodi u ovom trenutku se gradi 750.000 kvadrata, a sagrađeno je 150.000 od ukupno 1.800.000 kvadrata koliko je planirano. Gradi se kula Beograd koja je trenutno dostigla deseti sprat, uklonili smo prugu iz centra grada, projektujemo Linijski park, uspešno se gradi nova autobuska stanica u Bloku 42, do kraja godine će biti izmeštena stara, uređujemo Savski trg, renovira se zgrada stare železničke stanice, potpuno su rekonstruisane Karađorđeva, 27. marta, Džordža Vašingtona, Ruzveltova, Slavija, Trg republike, rekonstruisali smo Brankov most a sada se radi Bulevar patrijarha Pavla, Save Maškovića i Crnotravska koje će biti deo unutrašnje obilaznice. Uradili smo 19 kilometara biciklističkih staza, otvorili međunarodni pristan u Zemunu, počeli uređenje Resničkog jezera, deo Strahinjića bana pretvorili u pešačku zonu, rekonstruisali Toličin venac. Restaurirali smo Spomenik zahvalnosti Francuskoj, Spomenik knezu Mihailu, Zindan kapiju, kapiju Karla šestog i mnoge druge objekte – kazao je zamenik gradonačelnika.

Vesić: Samo od nas zavisi da li će biti strožijih mera Govoreći o pandemiji koronavirusa Vesić je apelovao na sve Beograđane da poštuju epidemiološke mere. – Samo od nas zavisi da li će biti strožijih mera. Dakle, držimo distancu, koristimo maske u zatvorenom prostoru. Apelujem i na ugostitelje da se pridržavaju mera i jeste činjenica da je došlo leto i da smo se možda malo i opustili ali je i činjenica da moramo da naučimo da živimo sa ovim virusom sve dok se ne nađe način da se pandemija suzbije. Privreda više ne sme da stane, moramo da radimo ali i da se zaštitimo, poštujući mere nadležnih – rekao je Vesić.

"Plan regulacije šinskih sistema, pa dozvola za metro"

Vesić je naglasio da do kraja sledeće godine počinje gradnja metroa te da će se u septembru usvojiti Generalni plan regulacije šinskih sistema koji će omogućiti izdavanje dozvole za početak gradnje. Taj plan omogućiće i dalji razvoj sistema Bg voza i povezivanje Surčina i Obrenovca u sistem, kao i bolje povezivanje drugih prigradskih opština.

– Beograd je zaslužio da izgleda lepše i zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića naša zemlja ima novca. Gradski budžet je 1,2 milijarde evra a podsetiću da je 2012. godine Beogradu ostavljen dug od upravo 1,2 milijardi evra. Sada radimo i zavičajne muzeje Žarkova i Zemuna, biće raspisan tender za Muzej grada Beograda, počeli smo izgradnju fabrike za preradu otpadnih voda u Velikom selu a ugasićemo 80 izliva otpadnih voda. Regionalni vodovod Makiš-Mladenovac dovešće gradsku vodu do Mladenovca i Grocke. Raspisali smo tender za izgradnju odvojaka za Grocku i Vrčin, to ćemo učiniti sada i za Umčare i Pudarce i oni će svi u naredne dve godine dobiti vodu. Uređujemo Resničko jezero, gradimo Jelezovački kolektor i u svemu tome nas podržavaju predsednik Vučić i Vlada Republike Srbije – naglasio je Goran Vesić.

On je podsetio i da se vodi računa o izgradnji nedostajućih objekata predškolskih ustanova.

– Počeli smo izgradnju četiri nova vrtića, u Filmskom gradu, Obrenovcu, Zemunu i Bežanijskoj kosi koji će biti završeni do aprila sledeće godine. Izgradićemo još dva u Bloku 62 i Miljakovcu 3 i do sredine naredne godine imaćemo deset novih vrtića a kada ih završimo neće više biti dece na listi čekanja – kazao je on, istakavši da se vrtići grade uprkos isplati dugova roditeljima koje je napravila nekadašnja gradska vlast.

On je naglasio da su kupljena 244 nova autobusa, čime je smanjena prosečna starost vozila GSP-a sa 11 na 3,5 godine.

– Tu su i četiri nova kluba za seniore, Prihvatilište za decu u Živka Davidovića, Centar za decu ometenu u razvoju u Lazarevcu, 65 kamiona za čišćenje snega, 50 cisterni za pranje ulica, 7.000 novih kontejnera, radi se deponija Vinča, dva toplodalekovoda Obrenovac-Beograd i Konjarnik-Vinča i mnogo drugih projekata koji pokazuju našu odgovornost prema Beograđanima – kazao je on.