Radojičić: Danas će u Beogradu biti proglašena VANREDNA SITUACIJA! OVE mere će morati da se poštuju

U dogovoru sa republičkim Kriznim štabom, gradski štab će proglasiti vanrednu situaciju Beogradu, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i dodaje da će biti određena precedura za sprovođenje tri mere koje je najavio predsednik Aleksandar Vučić.

Jedna od tih mera jeste ograničenje broja ljudi koji mogu da se okupljaju - u zatvorenom prostoru, do 100, uz poštovanje fizičke distance od 1,5 metra, na otvorenom 500 ljudi, podsetio je Radojičić.

Druga mera je zatvaranje noćnih klubova i kafića od 23 do 6 ujutru i treća mera je striktnije poštovanje nošenja maski i od ponedeljka, eventualno, kažnjavanje onih koji maske ne budu nosili.

Na pitanje kakav je njegov lični, a kakav stav njega kao gradonačelnika o ideja o zatvaranju Beograda, rekao je da je nema razlike u njegovom stavu kao gradonačelnika, lekara, čoveka koji brine o Beogradu.

- Slušamo ljude koji su stručni za to, oni definišu mere i u skladu sa tim mi to sprovodimo. Oni su rekli da na osnovu epidemilološke situacije, na osnovu praćenja kako se epidemija širi, nije u ovom trenutku neophodno zatvarati Beograd. Međutim, onog momenta ako oni procene da je potrebno da neke druge mere sprovodimo u delo, Beograd je spreman da u interesu građana to i sprevede - rekao je gradonačelnik.

Juče je u Srbiji 359 ljudi zaraženo koronavirusom, a 82,5 odsto je iz Beograda, podsetio je Radojičić i dodao da je važan i podatak o velikom broju mladih koji su zaraženi i to nam daje uvid u situaciju u kojoj se nalazimo.

Srećom, iako je sve veći broj zaraženih mnogo je mladih koji imaju upalu pluća, sada nema tako velikog broja teških slučajeva kao ranije, rekao je Radojičić.

Nošenje maske, fizička ditanca i pranje ruku i dalje su najvažnije preventivne mere, naglasio je Radojičić.

- Nema razloga da vrtići budu zatvoreni, poštuju se mere, pratimo situaciju - objasnio je Radojičić.

Akcenat je na tome da podignemo svest građana koliko je važno da nose maske i pridržavaju se preporučenih mera, a za one koji namerno neće da ih poštuju, naravno da će postojati kaznene mere, rekao je Radojičić.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da moraju biti ispunjeni određeni formalni uslovi kako bi se sprovele mere republičkog Kriznog štaba, a prvi je da se organizuje sednica gradskog Štaba za vanredne situacije i proglasi vanredna situacija na teritoriji grada Beograda.

Vesić je precizirao da će, prema proceduri, Vlada Srbije potom doneti odluku da propiše određene mere na teritoriji grada Beograda, a na osnovu odluke gradskog štaba o proglašenju vanredne situacije.