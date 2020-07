PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA TERITORIJI BEOGRADA! Ovo su mere koje će građani morati da poštuju

Štab za vanredne situacije Grada Beograda proglasio je vanrednu situaciju na teritoriji prestonice.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić potvrdio je ovu informaciju za Pink i objasnio da se na ovaj način stvorio pravni osnov da Vlada Republike Srbije donese odluku o primeni određenih mera na teritoriji grada.

Vesić je rekao da se očekuje sednica Vlade Srbije na kojoj će, na osnovu odluke Grada Beograda o proglašenju vanredne situacije, biti doneta odluka koja sadrži četiri tačke.

– Prva tačka regulisaće obavezu nošenja zaštitnih maski u svim javnim zatvorenim prostorijama i ugostiteljskim objektima, uz obavezno držanje rastojanja od metar i po između ljudi. Druga odluka obavezuje nošenje zaštitnih maski u vozilima javnog gradskog i prigradskog prevoza, a biće uvedene i kazne za sve one koji ne budu poštovali ove mere. Treća tačka tiče se radnog vremena ugostiteljskih objekata, koji će na teritoriji Beograda biti zatvoreni od 23 časa do 6 sati ujutru, odnosno moći će da budu otvoreni od 6 do 23 časa. Poslednja tačka reguliše broj od maksimalno 100 ljudi koji mogu da se okupljaju u zatvorenim prostorijama, uz nošenje maski i poštovanje distance od metar i po, dok će na otvorenom moći da se okupi najviše 500 ljudi, naravno uz nošenje maski i poštovanje distance – rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, za Grad Beograd je važno da je pronađen model po kojem će ugostiteljski objekti moći da nastave da rade, jer u toj branši radi skoro 20.000 ljudi.

– S druge strane, ugostiteljski objekti će biti zatvarani u pristojno vreme zato što je dobro poznato da je u ovom talasu najviše ljudi zaraženo na žurkama i proslavama koje su se dešavale posle ponoći. Kao neki drugi gradovi, mi nismo zaustavili rad ugostiteljskih objekata zato što će zaposleni na taj način obezbediti novac za svoje porodice. S druge strane, mi ćemo zahvaljujući našim kapacitetima Komunalne milicije i inspekcija pomagati Sanitarnoj inspekciji da utvrđuje i sprovodi kontrolu nad obavezom nošenja zaštitnih maski u javnom prevozu. Podsetiću da već sedam dana postoji preporuka za nošenje zaštitnih maski i u tom vremenu 96 odsto građana je poštovalo ovu obavezu, što znači da govorimo o malom broju građana koji se ponašaju kao da se ništa ne dešava i zbog njih je moralo da se uvede kažnjavanje. Velika većina Beograđana ipak poštuje ove mere i hvala im na tome – naglasio je zamenik gradonačelnika.

Kapaciteti u beogradskim vrtićima su više nego dovoljni, naveo je Vesić, i dodao da je sada veoma malo dece u vrtićima i da su objekti poluprazni.

Kada je u pitanju gradski saobraćaj, Vesić je rekao da se svakodnevno snima popunjenost vozila, te da je intervenisano sa dodatnih 46 vozila na 16 linija.

– Na tim linijama se pokazalo da je popunjenost kapaciteta vozila više od 60 odsto. Svakodnevno snimamo situaciju i na osnovu toga reagujemo – kazao je Vesić.

Vesić je podsetio da će Zavod za biocide i medicinsku ekologiju i JKP „Gradska čistoća” nastaviti sa redovnom dezinfekcijom vrtića, autobusa javnog gradskog prevoza i drugih prostora.