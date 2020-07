Tehnološka inovacija na tržištu nekretnina u Srbiji: Belgrade Waterfront predstavlja Experience Room

Zakoračite u jedan od stanova, prošetajte Sava Promenadom ili se provozajte čamcem na Savi – novo iskustvo kupovine nekretnine vas čeka svakog dana u Prodajnom centru kompanije Belgrade Waterfront.

Beograd, 01. jul 2020. godine – Inovacije u tehnologiji razvijaju se izuzetno brzo u svim oblastima poslovanja, a kada su u pitanju nekretnine – kod nas ih definitivno predvodi Belgrade Waterfront. U Prodajnom centru kompanije, u okviru zgrade BW Residences na Sava Promenadi, posetiocima je na raspolaganju jedinstvena inovacija na tržištu nekretnina u Srbiji – Experience Room!

Ovo tehnološko rešenje nudi mogućnost svim potencijalnim kupcima da, pre nego što odaberu novi stan, dožive svoj novi život u najuzbudljivijem beogradskom kvartu. Kroz nekoliko različitih modula koji su im na raspolaganju, kupci mogu da istraže Belgrade Waterfront, njegovu stambenu ponudu, javne prostore i brojne sadržaje i prepuste se uživanju u nekim od najinspirativnijih atrakcija u epicentru gradskih dešavanja.

Svi zainteresovani moći će da iskoriste prednosti Experience Room-a u potrazi sa novim stanom već u petak i subotu, 3. i 4. jula tokom Prodajnog dana, kada će u BW Prodajnom centru na Sava Promenadi biti predstavljen specijalni izbor stanova u Belgrade Waterfront-u. Svima koji ta dva dana rezervišu nekretninu, arhitekte salona nameštaja „Lusso“ ponudiće i najbolja rešenja za uređenje enterijera.

„Samo iskustvo kupovine stana jednako je važno kao i finalna odluka u procesu odabira nekretnine. Zato sa Experience Room-om želimo da našim kupcima pružimo mogućnost da do najsitnijih detalja vizuelizuju svoj život u novom centru grada. I ne samo to. Želimo da im omogućimo da dožive sebe u novom ambijentu, jer je jedino lično, neposredno iskustvo prava potvrda da ste doneli najbolju odluku za svoju budućnost“, istakao je Bojan Bulatović, direktor prodaje kompanije Belgrade Waterfront.

Uz impresivno vizuelno i zvučno iskustvo Experience Room-a, kupci mogu da istraže jedan od stanova Belgrade Waterfront-a, prošetaju prostorijama i pogledaju sobe iz različitih uglova. Ovaj dinamičan tehnološki sistem dočarava čak i impresivni noćni pogled sa terase na osvetljeni grad. Virtuelne mogućnosti se ovde ne završavaju, jer se neki od najuzbudljivijih trenutaka u Belgrade Waterfront-u dešavaju na reci. Posle simulirane šetnje onim delom Sava Promenade koji će tek biti izgrađen, korisnici pomoću iPad-a mogu upravljati čamcem kojim se virtuelno voze Savom, a ovo iskustvo upotpunjavaju realistični zvuci rečnih talasa. Uz ove i sve druge tehnološke mogućnosti, Belgrade Waterfront nastavlja da unapređuje iskustvo kupovine za sve koji su u potrazi za nekretninom.

Ne propustite priliku da isprobate ovu tehnološku inovaciju i zamislite život u novom urbanom gradskom jezgru! Prodajni centar Belgrade Waterfront-a otvoren je svakog dana - od ponedeljka do subote od 8 do 22 časa, a nedeljom od 10 do 22 časa.