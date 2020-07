Četiri mere od danas na snazi u Beogradu - Kazne od ponedeljka

Četiri mere koje je Vlada Republike Srbije usvojila za Beograd, posle uvođenja vanredne situacije, stupaju na snagu danas, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

– Prva mera je da svi ugostiteljski objekti na teritoriji Beograda ne rade od 23 do 6 sati, druga mera je da je u gradskom i međugradskom prevozu obavezno nošenje zaštitnih maski, treća da je u svim zatvorenim prostorijama dozvoljen boravak najviše stotinu ljudi i obavezan razmak od metar i po, na otvorenom prostoru dozvoljeno je 500 ljudi takođe uz poštovanje razmaka od metar i po, a poslednja mera je da je u svim javnim objektima obavezno nošenje zaštitnih maski uz obavezno rastojanje metar i po – pojasnio je Vesić.

Do sada je bila preporuka za nošenje maski naveo je Vesić i dodao da kaznene odredbe za nepoštovanje te mere stupaju na snagu u ponedeljak.

– Mi ćemo danas zajedno sa drugim nadležnim državnim organima, s obzirom da je gradski Štab za vanredne situacije doneo odluku na osnovu odluke Vlade, kontrolisati sprovođenje mera – rekao je Vesić.

Kako je Vesić pojasnio ko će kontrolisati koju meru zavisi od nadležnosti.

– Nošenje maski je poštovanje zdravstvenih propisa, to reguliše Zakon o zravstvenoj zaštiti, jedino Sanitarna inspekcija, koja pripada Ministarstvu zdravlja, u tom slučaju može da napiše kaznu. To ne znači da Komunalna milicija neće asistirati i pomagati inspekciji. Što se tiče poštovanja radnog vremena, u pitanju je komunalna oblast, i to je direktna nadležnost Komunalne milicije. Kada je u pitanju obaveza da se u zatovrenom prostoru nose maske postoje različiti nivoi nadležnosti, prvo vlasnici tržnih centara, radnji, restorana. Oni su u obavezi da obezbede poštovanje te mere. Ukoliko to ne učine naležnost je Sanitarne inspekcije. Mada, u tržnim centrima se ta mera poštuje jer u te objekte ne može da se uđe bez zaštitne maske – naglasio je Vesić.

Prema njegovim rečima, većina nadležnih državnih organa će biti uljučena u to da se sve ove mere sprovedu.

– Ove mere ne mogu da budu sprovedene ako većina građana ne odluči da ih sprovodi. Sreća je da mi takvu situaciju u Beogradu imamo. Sada u gradskom prevozu imamo preko 97 procenata ljudi koji nose maske. Nažalost, kaznena odredba je morala da bude uvedena zbog dva ili tri odsto ljudi koji misle da dobijaju nešto time što neće nositi masku. Većina građana poštuje sve mere i pozivam ih da sa tim nastave – kazao je Vesić.

Mere su uvedene na dve sedmice, naveo je Vesić i dodao da ukoliko sve bude kako treba i ukoliko se svi budemo pridržavali mera epidemiologa, nećemo imati potrebu za novim merama, već ćemo i ove ukinuti i brzo ćemo se vratiti normalnom životu.

Vesić je rekao da je proteklih godina u autobusima Gradskog saobraćajnog preduzeća ugrađen brojač, što znači da Sekretarijat za javni prevoz u svakom trenutku zna koliko ima putnika u bilo kom vozilu javnog prevoza.

– Na osnovu toga znamo gde treba eventualno povećati broj vozila. Letnji režim vožnje stupio je na snagu 1. jula, ali posle jednog dana smo povećali broj vozila za 46 na 16 linija. Juče smo dodali još 16 vozila, što ne znači da ih nećemo smanjivati ukoliko vidimo da negde nema potrebe za tim. Dnevno pratimo situaciju i reagujemo, a tamo gde ima potrebe uvodimo nova vozila – zaključio je Goran Vesić.