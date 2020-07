Vesić: Sa svakim novim sporazumom smo korak bliže izgradnji beogradskog metroa

Zamenik gradonačelnika prisustvovao je u Vladi Srbije potpisivanju komercijalnog ugovora za izgradnju beogradskog metroa.

Potpisivanje ugovora o izradi studije izvodljivosti korak je bliže izgradnji beogradskog metroa, koja će početi krajem sledeće godine, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograd Goran Vesić.

Vesić je danas u Vladi Srbije prisustvovao potpisivanju komercijalnog ugovora za izgradnju beogradskog metroa, saopštio je Beoinfo.

Ugovor su potpisali generalni direktor kompanije „Ežis" Oliver Bovart, direktor JKP „Beogradski metro i voz" Stanko Kantar i gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević.

Vesić je rekao da Beograd čeka metro pola veka i da za to vreme nema godine kada metro nije obećan, kao ni da nije bilo rukovodeće garniture, kako u Beogradu tako i u Srbiji, koja to nije obećavala.

- Sada korak po korak dolazimo do željenog cilja, a to je da krajem naredne godine počne izgradnja beogradskog metroa. Znam da mnogim građanima to izgleda kao naučna fantastika jer na metro čekaju dugo, ali to će se dogoditi - rekao je on.

Zahvalio je predsedniku Aleksandru Vučiću bez čijeg zalaganja se, kako je naveo, ne bi došlo u situaciju da može da se gradi metro.

- Reč je o nacionalnom projektu koji ne može da se finansira samo iz gradskog budžeta - rekao je on i dodao da zahvaljuje i potpredsednici Vlade Zorani Mihajlović koja vodi radnu grupu.

On se zahvalio i predsedniku Francuske Emanuelu Makronu što je na svoj način stao iza projekta projekta metroa kao i kompaniji „Ežis".

Grad Beograd, kako je naglasio, između septembra i oktobra ove godine čeka usvajanje plana generalne regulacije šinskih sistema, a zatim usvajanje plana detaljne regulacije Makiškog polja kako bi do kraja 2021. godine krenula prva faza izgradnje metroa.

- Beogradski metro će na prve dve linije imati 43 stanice i svaku od tih stanica projektovaće posebna grupa domaćih arhitekata jer želimo da pružimo šansu našim arhitektima i tako im pomognemo da ostave trajni pečat u svom gradu, a ujedno i da steknu iskustvo - rekao je on.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su ambasador Francuske Žan - Luj Falkoni i potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović.