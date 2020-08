VESIĆ ZA PINK: Potpuno renoviran bazen na Tašmajdanu! Od subote i noćno kupanje za Beograđane od 21 do 23 sata (VIDEO)

Posle rekonstrukcije, bazen na Tašmajdanu ponovo otvoren od prošle subote. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je za Pink da je urađena nova školjka, korito, kamen oko bazena, tribine kao i novo postrojenje za prečišćavanje vode.

- Ovo je najozbiljnija rekonstruckija bazena koja je rađena do sada. Uradili smo novi bazen na neki način. Rekonstrukcija je trajala oko tri i po meseca i sada je ovo jedan od najmodernijih bazena - rekao je Vesić i dodao da se na bazenu poštuju mere, da se posetiocima na ulazu meri temperatura, da postoji dezobarijera, a da je razmak između ležaljki dva metra, kako bi kupanje bilo što bezbednije.

- Ovo je samo jedan deo onoga što smo rekonstruisali na Tašmajdanu. Završili smo rekonstrukciju Pionira, unutrašenjeg bazena na Tašmajdanu, a sledeće godine je u planu i rekonstrukicija dečijeg bazena – rekao je Vesić i pozvao Beograđane da dođu na bazen.

- Noćno kupanje je odloženo za subotu. Bazen radi do 19 sati, sat vremena da se očisti i onda od 20 do 23 sati će trajati noćno kupanje. Imamo novu rasvetu, sve izgeleda božanstveno – dodao je Vesić.

Kaže da se je Beogad jedini grad, pored Novog Sada, gde bašte kafića rade do 23 sati.

- Videćemo da sa Kriznim štabom nađemo meru kako da sve funkcioniše besprekorno. Verujem da se pokazalo da je to dobro, uspeli smo da sačuvamo ugostiteljstvo. Čim se bude epidemiološka situacija poboljšala, mi ćemo kao grad izaći pred krizni štab sa predlogom da se rad bašti produži do 24 sata. Mislim da je to dobro, uz poštovanje epidemiološke situacije, da pokušamo da produžimo rad kafića za sat vremena – rekao je Vesić za TV Pink.