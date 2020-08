OVA MAMA skuplja novac za pomoć porodilištima, ali i pomoć preduzetnicima

Mlada mama, ali i uspešna preduzetnica i urednica pokrenula je akciju koji su mnogi prihvatili sa oduševljenjem, a neki se čak i pridružili istoj.

Naime, ova akcija nije prva Jovani Šipčić. Ona je tokom početka pandemije koronavirusa imala akciju Zdravo dete, gde je na poseban način pripremala zanimljivosti za decu, razne diplome, školice, poklone.

Nakon toga je pokrenuta akcija pomoć preduzetnicima kroz marketing i biznis plan, a ovoj akciji se pridružio i Sektor preduzetništva u Privrednoj komori Srbije.

Sada ova humana preduzetnica pokreće besplatan magazin i portal za mame, na kom će osim korisnih tekstova za mame, trudnice i one koje to nisu, preduzetnice moći da prodaju svoje proizvode, ali ih i reklamiraju. Osim toga ona je najavila i organizovanje Bazara, gde če sve to moći da rade i uživo.

S obzirom da će magazin biti potpuno besplatan, od prodaje marketing prostora u istom, Jovana će odvojiti procent za sređivanje porodilišta. Ovoj ideji su se mnogi priduržili pa su Jovani ponudli procent i od prodaje svojih proizvoda.

Jovana Šipčić je i osnivač Kluba mama preduzetnica gde istima obezbeđuje besplatne kurseve, pravne i knjigovodstvene savete i mnoge druge korisne stvari.