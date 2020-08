VEČERAS SINHRONIZOVANA AKCIJA SUZBIJANJA KOMARACA SA ZEMLJE I IZ VAZDUHA

U skladu sa rezultatima monitoringa koji govore o blagom porastu broja komaraca na samo nekoliko lokacija u Beogradu, Sektor ekologije i unapređenja životne sredine JKP „Gradska čistoća“ večeras će od 18 do 20 i 30 sati sprovoditi sinhronizovanu akciju suzbijanja komaraca sa zemlje i iz vazduha.

Iako se radi o minimalnom porastu broja komaraca na devet lokacija u Beogradu, akcija sinhronizovanog suzbijanja sprovodi se sa ciljem sprečavanja značajnijeg porasta broja ovih insekata, a time i smanjenja mogućnosti pojave komaraca zaraženih virusom groznice Zapadnog Nila.

Direktor JKP „Gradska čistoća“ Marko Popadić, kaže da laboratorija preduzeća oformljena u okviru Sektora ekologije i unapređenja životne sredine još nije detektovala komarce zaražene virusom Zapadnog Nila.

„U samo desetak dana avgusta kroz laboratorijske analize prošlo je više od 5.700 izlovljenih komaraca i do sada nismo izolovali zaraženog. Bez obzira na to, doneli smo odluku o ponovnoj upotrebi avijacije, jer želimo da sprečimo da se broj komaraca poveća, a samim tim i rizik od pojave zaraženih insekata. Tretman komaraca iz vazduha sinhronizovan sa tretmanom sa zemlje se do sada pokazao kao izuzetno delotvoran. Na taj način u veoma kratkom vremenskom roku tretmanom obuhvatamo velike površine i rezultati su primetni gotovo odmah“, istakao je Popadić i podsetio pčelare da u terminima kada se sprovodi suzbijanje komaraca kako uređajima sa zemlje, reka i iz vazduha, pčele zatvore u košnice i ne puštaju ih na ispašu kako bi one bile bezbedne.

Avio-tretmanom, koji će sprovoditi šest aviona JAT privredne avijacije, obuhvatiće se površina od 12.000 hektara. Poletanje aviona planirano je za 18:00 časova sa aerodroma Lisičji Jarak u Padinskoj skeli, a avioni će nadletati lokacije Dunavac, Opovački put, Vrbovski, Besni fok, Široka greda, Padinska skela, Kovilovo,Jabučki, Glogonjski Rit, Blok Branka Momirova, Jojkića Dunavac, Nasip od Pančevačkog mosta ka Crvenki, Crvenka, Veliko Ratno ostrvo, Nasip od Pančevačkog mosta ka Malom Raju, Mali Raj, Bela Stena, bara Reva, naselje Zage Malivuk, Ritopek, Grocka, Brestovik, Batkova ada, Gročanska ada, Avala, Zuce, Pinosava, Beli potok, Ada Ciganlija, Ada Međica, Makiško polje i Ostružnica.

Ekipe koje će sprovoditi suzbijanje komaraca sa zemlje na terenu će biti od 19:00 časova i tretirati površine na lokacijama Kotež 1,2 i 3, Borča 1 i 2, Mali Zbeg, Borča pretok, Borča greda, Put za Ovču 1 i 2, Popova bara 1 i 2, Ovča, Padinska skela, groblje Mali Zbeg, Blok Zaga Malivuk, Grga Andrijanović, Blok Branka Momirova, Mali Raj, Braća Marić, Umka 1 i 2, Ostružnica 1 i 2, Vinča 1 i 2 i Grocka 1 i 2.

Od 21:00 čas suzbijanje komaraca uređajima sa zemlje obavljaće se na površinama Miljakovačka šuma, Orlovača, Lipovička šuma, Ripanj, Šuplja Stena, Trešnja, Zaklopača, Vrčin, Ralja, Popović, Mala Ivanča, Zvezdarska šuma, Novo groblje, Šumice i Zabran.