VELIKE PROMENE U BEOGRADU, AUTOBUSKA SE SELI DO KRAJA GODINE: Ali na novu stanicu neće ići svi autobusi

Beograđani i njihovi gosti će novu autobusku stanicu prestonice "isprobati" već od kraja godine, kada se deo BAS-a bude iz Savskog amfiteatra bude preselio na Novi Beograd, u Blok42 (kod "Buvljaka").

Do samo pre tri meseca takve najave bile su nerealne jer je Beogradska autobuska stanica sve vreme tvrdila da će se seliti sa dugogodišnje lokacije tek kada novi kompleks glavne prestoničke autobuske i železničke stanice bude sledeće godine u potpunosti završen, piše "Politika".

Aktuelni plan Grada je da aneks, "topla veza" buduće autobuske i novobeogradske železničke stanice, bude privremena stanična zgrada iz koje će se sprovoditi oko 50 odsto putničkog saobraćaja sa sadašnje glavne autobuske stanice.

Ovaj plan sa postepenim preseljenjem BAS-a motivisan je time što grad želi da rastereti saobraćaj u Savskom amfiteatru, kaže Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda.

"Aneks je veći i bolji od sadašnje stanične zgrade u starom delu grada. Njega ćemo izdati BAS-u dok on ne podigne zgradu u Bloku 42 za koju je postavio temelje. Putnici će imati mnogo bolje veze iz Novog Beograda nego što ih sada imaju sa Glavne autobuske stanice. BAS želi da bude operater železničke stanice u Novom Beogradu, što po zakonu ima pravo, tako da bi ta stanica mogla da preuzme funkciju glavne železničke stanice po broju putnika", kaže Vesić.

Upitan da li aneks može da posluži kao privremena stanica, Miodrag Conić, direktor investicija BAS-a, koji inače finasira izgradnju nove lokacije, kazao je da je to inicijativa grada i pitanje za njih.

Predstavnici BAS-a ne isključuju mogućnost da bi aneks mogao da posluži kao privremeno rešenje tim pre što će plato i peronski prostor biti završeni do kraja godine. Ali za izgradnju objekata iznad zemlje – gradnju stanične zgrade, parkinga za turističke autobuse i proširenje dela predviđenog za čišćenje, pranje i parkiranje autobusa prevoznika neophodno je da se promeni plan detaljne regulacije (PDR) za taj novobeogradski blok.

Njegove izmene još nisu završene, potvrđeno je beogradskom dnevniku u Gradu. Taj planski dokument usvojen 2016. godine na osnovu pobedničkog konkursnog rešenja za Blok 42 autorskog tima Milana i Vladimira Lojanice.

Izmenama se ne bi pristupilo da je dok je trajala izrada plana bilo komunikacije između BAS-a i grada, kao što nije, kako je svojevremeno tvrdio Conić za list.

Važeći PDR predviđa staničnu zgradu za trostruko manje radnika BAS-a nego što odgovara njihovim potrebama, a BAS je zahtevao i parking za turističke autobuse. Na sve to potrošeno je dosta vremena što je dovelo do pomeranja rokova završetka kompleksa u Bloku 42.

Da bi novi BAS bio potpuno funkcionalan, neophodno je i da se završi rekonstrukcija i proširenje saobraćajnica u njegovoj neposrednoj okolini, odnosno ulica Jurija Gagarina, Antifašističke borbe i Marka Hristića.

Kako su za "Politiku" u pisanim odgovorima naveli u Direkciji za građevinsko zemljište, ugovor je zaključen sa RAS inženjeringom koji je uveden u posao početkom juna. Vrednost ugovorenih radova je 269.000.000 dinara neto, a rok za izvođenje je 270 dana. To znači da bi radovi koji su počeli u junu kompletno trebalo da budu okončani u toku marta 2021.

"Ulica Jurija Gagarina se rekonstruiše od izlazne rampe Mosta na Adi prema blokovima u dužini od oko 600 metara. Postojeći kolovoz sa desne strane proširuje se za jednu saobraćajnu traku, a na preostale tri trake menja se kompletan završni sloj. Tri trake će, kao i do sada, voditi saobraćaj ka blokovima, dok će krajnja desna traka biti namenjena za javni prevoz i vozila koja skreću desno u Antifašističke borbe i Marka Hristića. Druga strana saobraćajnice Jurija Gagarina, posmatrano u smeru ka Mostu na Adi, zadržava se u postojećem stanju", pojašnjavaju u Direkciji.

Ulica Antifašističke borbe rekonstruiše se u delu od raskrsnice sa Jurija Gagarina do prilaza sadržajima novog BAS-a u dužini od oko 160 metara. Od raskrsnice sa Jurija Gagarina do ulaza u Otvoreni tržni centar i autobusku stanicu kolovoz se obostrano proširuje za još jednu saobraćajnu traku, dok će kolovoz u Marka Hristića biti rekonstruisan na delu od raskrsnice sa Jurija Gagarina do glavnog kolskog pristupa BAS-u, u dužini od oko 190 metara.

"Na ovom delu rekonstruiše se desna strana saobraćajnice ka kompleksu autobuske stanice i na ovoj strani će ulica biti proširena za još jednu saobraćajnu traku. Biciklističke staze su predviđene između dve raskrsnice u Jurija Gagarina, kao i u Antifašističke borbe i Marka Hristića. Na planiranim trasama podzemnih instalacija biće izgrađeno i rekonstruisano 1.150 metara vodovoda, 1.430 metara fekalne i atmosferske kanalizacije i postavljeno oko 50 stubova javne rasvete. U okviru ozelenjavanja, biće posađena nova stabla, a neka postojeća će biti izmeštena na novu poziciju. Po završetku radova, u sve tri ulice biće ukupno oko 150 stabala različitog drveća, 1.250 kvadratnih metara travnjaka i oko 7.000 komada zimzelenog šiblja i sezonskog cveća", navode u Direkciji.

Do sada su u Marka Hristića postavljene vodovodne i kanalizacione cevi, javna rasveta, svetlosna signalizacija, urađena je zaštita gasovodnih instalacija, a preostalo je asfaltiranje saobraćajnice, popločavanje trotoara i povezivanje kišne kanalizacije. U Jurija Gagarina i Antifašističke borbe u toku je uklanjanje ivičnjaka, zastora na trotoarima, semafora, stubova javne rasvete, autobuskih nadstrešnica i formirana je radna jama za podbušivanje atmosferske kanalizacije ispod tramvajske baštice na raskrsnici ove dve ulice.

U leto 2017. otvaranje nove stanice najavljivano za 2019, sada se najavljuje za 2021.

Priču o selidbi BAS-a u Blok 42 intenziviralo je pokretanje projekta "Beograd na vodi". U julu 2017. kada je sa BAS-om potpisan, kako je tada ukazivano, poslednji neophodni dokument nadležni u gradu najavili su da će se sa nove stanice putnici prevoziti od 2019. Početkom 2018. prestonički čelnici najavili su da zvanično kreće gradnja BAS-a u Bloku 42. I 2019. nadležni u gradu su proizvoljno navodili rokove, dok se u BAS-u sve od 2017. nisu oglašavali kada je reč o datumima dinamike i završetka posla.