VELIKI I ISTORIJSKI DAN ZA BEOGRAD: Počelo postavljanje prvih delova spomenika Stefanu Nemanji! (FOTO)

Na Savskom trgu u Beogradu, čija je rekonstrukcija u toku, danas će početi postavljanje prvih delova, odnosno postamenta spomenika Stefanu Nemanji.

Time će zvanično početi da teče rok od dva meseca da se postavi taj spomenik, čiji je autor ruski vajar Aleksandar Rukavišnjikov.

Prva četiri kamiona sa delovima spomenika, odnosno delovi za postament, u Beograd su stigli do juče, a kako je tada rekao zamenik gradonačelnika Goran Vesić do 31. avgusta stići će druga četiri kamiona, dok će poslednja dva biti tu do 15. septembra.

U Beogradu se od 10. avgusta nalazi i grupa ruskih majstora koji će zajedno sa našima raditi na postavljanju spomenika, a početkom septembra očekuje se i dolazak samog autora, Rukavišnjikova, koji će lično nadgledati postavljanje spomenika.

- Očekujemo da spomenik osnivaču naše najznačajnije srednjovekovne dinastije Stefanu Nemanji, koji je zaista monumentalan i ponos naše zemlje, bude postavljen do sredine oktobra - rekao je Vesić.

Kako je dodao, rekonstrukcija Savskog trga, na kome će se nalaziti spomenik, biće završena do sredine novembra.

Spomenik Stefanu Nemanji postavlja se na predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića.