Kroz šetnju po Kalemegdanu do otkrivanja tajni naše prestonice - Ponovo pokrenuta turistička tura "Beograd ispod Begrada" (FOTO)

Sa burnom i dugom istorijom i bogatim nasleđem, Beograd svojim turistima, ali i građanima, može da ponudi mnogo više od svojih najpoznatijih građevina, šetališta, ukusne hrane i dobrog provoda, a te njegove skrivene i najinteresantnije delove otkriva turistička tura „Beograd ispod Beograda“ koja je nakon pauze zbog pandemije ponovo pokrenuta.

Kako je opisuje njen vodič, novinar i autor brojnih knjiga o Beogradu, Zoran Nikolić, „Monodrama kroz dobru energiju i lepe priče starog Beograda“ omogućava publici da oseti duh onih koji su se spuštali do dna Rimskog bunara, pronalazi podžemne koridore kroz uzane hodnike Vojnog bunkera iz vremena Informbiroa, otkrivajući pritom brojne tajne i političke igre između velikih sila nakon Drugog svetskog rata, te kroči u Veliki barutni magacin, veštačku pećinu iskopanu pre tri veka u kojoj se danas čuvaju najstariji rimski spomenici...

Obilazak i otkrivanje gradskih tajni i silazak u istorijsko jezgro našeg glavnog grada počinje ispred Beogradske tvrđave, kod Spomenika zahvalnosti Francuskoj.

- Ova tura postoji od 2012. godine i do sada je kroz nju prošlo preko 220.000 ljudi, što građana ove zemlje, što turista iz najdaljih delova sveta. Kroz turu imate dodir sa prošlošću koji počinje u Rimskom bunaru, objektu starom tri veka, da bi zatim otišli u Vojni bunker koji do nedavno bio vojna tajna, a možda najzanimljivija tačka je vojna barutana jer u njoj čuvamo najstariji rimske spomenike, sarkofage, žrtvenike, nastale od prvog do četvrtog veka - kaže Nikolić na početku svojoj publici koja zbog epidemioloških mera mora biti u ograničenom broju.

Obilazeći Rimski bunar, misterioznu građevinu nastalu pre tri veka, prisutni mogu da saznaju bezbrojne priče i predanja koja ih uvode direktno u burnu gradsku prošlost.

Posetioci od Nikolića mogu saznati i kojim sve umetnicima je ovo zdanje kroz istoriju bilo velika inspiracija, te šta je čuveni reditelj Alfred Hičkok rekao kada je prvi put 1964. godine tu kročio, kao i kako je tragična istinita priča o pogibiji devojke na ovom mestu uticala na velikog Dušana Makavejeva za film “Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT”.

Za kraj posetioci ove šetnje idu u vinske lagume, pećine koje su iskopane pre nekoliko vekova u Karađorđevoj ulici gde je sada vinarija i gde se u autentičnoj atmosferi uz dobro vino prepričavaju stare boemske priče velikana naše istorije i književnosti poput Jovana Jovanovića Zmaja, Đure Jakšića, Mike Antića...

- Tako sa ljubavlju gledamo na ovaj svoj grad prisećajući se nekih lepih, a ne samo teških priča, kojih je bilo zaista previše. Tura je jedan susret sa gradskom prošlošću po lepoj istorijskoj vertikali gde naučimo mnogo toga o Rimu koji je ovde bio, dakle o Singidunumu, a onda i o svima onima koji su se ovde smenjivali... - zaključuje Nikolić, vodič i pripovedač ovog vrednog istorijskog i kulturnog vremeplova koji se održava vikendom u dva termina.